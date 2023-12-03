英伟达支持的初创公司 Together AI 融资 1.025 亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 3 日消息：开源云 AI 初创公司 Together 在日益增长的人工智能投资潮中成为最新一家获得巨额融资的开发商，该公司日前宣布，它已在 A 轮投资中筹集了 1.025 亿美元，包括来自技术巨头 NVIDIA （英伟达）的投资。

Together 的一位发言人表示：「我认为激发投资者兴趣的一个方面是我们对研究的重视。我们一直在构建一个真正领先的研究团队，深入研究如何优化这些大型生成模型的训练和推理。这一点已经通过我们最近发布的一些出版物，以及我们最近推出的推理引擎得到证实，它的速度比市场上几乎所有其他产品都快三倍。」

美国风险资本公司 Kleiner Perkins 领投了这 1.025 亿美元的投资，NVIDIA 和 Emergence Capital 也参与了投资。Together 表示，Kleiner Perkins 合伙人 Bucky Moore 将作为他们投资的条件加入 Together 董事会。

Together 联合创始人兼首席执行官 Vipul Ved Prakash 在接受彭博社采访时表示：「[NVIDIA] 是这个领域的合作伙伴和领先公司。他们是当今 AI 的平台。」

参与 A 轮投资的还包括 NEA、Prosperity 7. Greycroft、137 Ventures、Lux Capital、Definition Capital 和 Long Journey Ventures。根据 Venture Beat 的一份报告，今年 5 月，Together 宣布该公司筹集了 2000 万美元的种子基金。

Prakash 声称：「我们非常关心价格性能，所以我们提供的推理服务器服务是 Open AI 的六倍便宜，我们的训练服务是 AWS 的四倍便宜。」

发言人表示，这笔投资将用于改进其云平台上的 AI 应用，投资于研究和开发，贡献开源 AI，并增强其基础设施。

发言人概述了该公司注重隐私的方法，表示开发人员可以在平台上对数据的共享和使用进行大量控制，并可以灵活决定数据存储选项。

「默认情况下，我们不使用客户或其用户的任何数据进行模型训练，」发言人说。「而且 [客户] 能够控制他们是否打开或关闭数据存储。」

Ved Prakash 在接受彭博社采访时表示，Nvidia 是 Together 计算需求的唯一选择。

在 11 月的年度超级计算 2023 活动中，Nvidia 展示了其升级的 Grace Hopper 超级芯片，以推动 AI 发展，并透露正在开发量子处理单元（QPU）。

今年早些时候，Nvidia 报告称，与 2022 年同期相比，季度收入增长了 101%，截至 7 月 30 日的第二季度总收入达到 135.1 亿美元。

Together AI 的发言人表示，该公司坚信开源是生成 AI 未来的关键部分，他补充说，相比于单一主导模型的出现，将有各种专有和开源模型的繁荣。

「当对开源模型进行微调时，你有更多的控制深度，」他们说。「而且大多数客户发现，通过对开源模型进行微调，他们可以在任务中实现更高的准确性，而不是仅仅使用像 GPT-4 这样的大型专有模型。」

发言人强调了使用较小的开源模型的重要性，他声称这将带来几个好处，包括准确性、易用性、成本效益和提升性能。

「因此，出于所有这些原因，我们认为开源将是大多数组织实施生成 AI 的主要动力，」他总结道。

Together AI 成立于 2022 年 6 月，总部位于旧金山，开发开源 AI 云软件。该团队由来自苹果、苏黎世联邦理工学院的资深人士以及来自斯坦福大学、加利福尼亚大学伯克利分校和麻省理工学院的学者组成。

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