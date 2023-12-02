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人工智能大战：亚马逊 AWS 重磅投入生成式 AI 向微软和谷歌发起挑战

2023-12-02 09:38 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 12 月 2 日消息:亚马逊AWS re:Invent 开发者大会本周拉开帷幕，一系列重磅公告显示出亚马逊正在努力迎头赶上 AI 领域的佼佼者和主要竞争对手微软

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作为亚马逊至关重要的亚马逊网络服务（AWS）业务的年度展示窗口，今年的会议重点放在了生成式 AI 上，力图抗衡微软和谷歌在市场上的早期主导地位。

展会上的主要公告包括亚马逊新推出的 Q 聊天机器人升级版的 AI 芯片，以及与芯片制造巨头英伟达（Nvidia）的深化合作。这些举措都将帮助亚马逊及其 AWS 业务赶上行业领导者

摩根大通分析师 Doug Anmuth 在研究报告中写道：「我们的讨论表明，AWS 在构建其生成 AI 策略和能力方面取得了扎实的进展，重点在于提供广泛选择的可定制 FMs，以及安全的环境。」

他补充道：「我们对 AWS 开始缩小生成 AI 领域的早期差距充满信心，芯片开发、大量大型语言模型的广度，以及重要客户数据已转移到 AWS 云中，这些都将随着时间成为关键的差异化因素。」

但亚马逊的举措并不意味着它已经与微软或谷歌处于同一水平，至少目前还没有。

亚马逊的 Q 即将到来

re:Invent 上最引人关注的新闻是亚马逊的 Q 聊天机器人。Q 旨在为企业客户提供服务，而不是普通大众，它被设计成一种通用助手，帮助用户执行诸如起草电子邮件、提出商业想法、总结报告和计划研讨会等任务

亚马逊宣称，Q 是经过 17 年 AWS 数据训练的一个关键差异化平台，目前已提供预览。在一个示例中，亚马逊解释说你可以使用 Q 将企业博客的信息转化为社交媒体帖子，包括带有主题标签。在另一个示例中，公司解释说你可以使用 Q 为工作人员创建有用的应用。

该服务类似于微软和谷歌目前在其生成 AI 平台上提供的服务。微软的 Copilot 和 Azure AI studio 帮助工作者总结内容和撰写电子邮件，以及创建自定义 AI 副驾驶。副驾驶本质上是 AI 驱动的应用程序。

与此同时，谷歌的 Duet for Workspaces 充当生成 AI 助手，用于头脑风暴和总结内容，而其 Vertex AI 服务则帮助企业客户构建生成 AI 应用。

这里的要点是，亚马逊的 Q 使该公司走上了与微软和谷歌更直接竞争的道路，而后两者在云市场中分别位列亚马逊之后的第二和第三。

亚马逊的芯片举措

除了 Q 之外，亚马逊还发布了其最新 AI 芯片：Trainium2。该芯片旨在训练 AI 模型，亚马逊称 Trainium2 芯片将提供的训练速度比第一代 Trainium 快四倍，能效提高两倍

值得注意的是，开发 Claude 聊天机器人的 AI 开发商 Anthropic 表示，它将在亚马逊的 Trainium2 芯片上开发未来的基础模型。今年 9 月，亚马逊宣布将向这家初创公司投资高达 40 亿美元。

亚马逊在过去几年一直在开发和使用自己的 AI 芯片，这给它在微软方面的领先优势，后者最近才宣布正在研发定制 AI 芯片。此外，尽管亚马逊在自己的硅谷方面投资增加，但它正在加深与 AI 芯片领导者英伟达的关系。

在 re:Invest 期间，英伟达首席执行官黄仁勋登台宣布亚马逊对英伟达芯片的承诺，并宣布该公司将获得英伟达最新硬件的访问权限

亚马逊推出生成 AI 的举措正值该公司继续应对 AWS 收入增长放缓，这在华尔街引起了警惕。第三季度，该公司报告了 230.6 亿美元的 AWS 净销售额。分析师预期为 231.3 亿美元。

微软和谷歌在 2023 年作为 AI 领域的佼佼者大放异彩，为他们的云业务增添了一些动力。但随着亚马逊的最新举措，该公司正准备好在 2024 年进行强力竞争。

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