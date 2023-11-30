Meta要求在平台上发布使用AI处理的政治广告需明确披露

划重点: - Meta 将要求广告商在其平台上发布的政治广告中是否包含任何使用人工智能生成或数字修改的内容进行披露。 - Meta 的政策要求广告商披露其广告活动的资金来源，并将广告存储在 Meta 的公共广告库中长达七年。 - Meta 将禁止在2024年美国总统选举的最后一周期间播放任何新的政治、选举或社会问题广告，但对其他国家的选举不适用此规定。

站长之家（ChinaZ.com）11月30日 消息:Meta 将要求广告商在其平台上发布的政治广告中是否包含任何使用人工智能生成或数字修改的内容进行披露。该公司的全球事务总裁尼克・克莱格（Nick Clegg）在周二宣布了这些要求，并认为这是 Meta 对软件辅助内容调整的现有立场的延伸。这一立场是为了应对合成媒体的兴起。

根据克莱格发布的一份公告称:“虽然我们的很多做法一直保持一致，但我们不断调整以确保我们能够应对新的挑战，包括使用人工智能的情况。”“从明年开始，在某些情况下，广告商还必须披露他们是否使用 AI 或其他数字技术来创建或修改政治或社会问题广告。”

这些情况包括:

- 使用 AI 生成的图像或视频来创建逼真的人物、虚假音频或虚假事件;

- 使用 AI 或其他技术修改的图像或视频，使其看起来好像真实的人物在现实生活中说过或做过他们实际上没有做过的事情;

- 修改的图像和视频，以改变发生的事件。

这些政策的出台并非直接回应美国参议员艾米・克罗布彻（Amy Klobuchar）和众议员伊韦特・克拉克(Yvette Clarke)致 Meta 总裁马克・扎克伯格的一封信，信中他们对政治深度伪造表示担忧。这两位政治家批评这家 Instagram 开发者处理使用 AI 生成的选举广告时缺乏透明度，并警告存在 “与选举有关的错误信息和虚假信息”。

Meta 的政策还要求广告商披露其广告活动的资金来源，并将该信息作为 “付费者” 免责声明的一部分添加。广告还将存储在 Meta 的公共广告库中长达七年。

最后，在2024年美国总统选举的最后一周期间，Meta 将禁止播放任何新的政治、选举或社会问题广告。在此期间发布的旧广告将继续播放。克莱格表示:“我们对此限制期的理由自2020年以来一直保持不变:在选举的最后几天，我们意识到可能没有足够的时间来对广告中的新主张进行争辩。”

然而，Meta 对于明年举行的其他选举不会应用相同的规定，尽管克莱格表示 AI 广告政策是为2024年印度、印度尼西亚、墨西哥和欧洲联盟计划的选举提前引入的。

Meta 和其他社交网络因大量存在不实信息而臭名昭著，其中很多都以言论自由的名义被允许存在。然而，合成媒体，即通过装扮成真实场景的内容来误导或操纵选民的材料，可能会带来不同的影响。是一种可能具有说服力的虚假内容。

虽然 Meta 已经开始标记使用 AI 的广告，但该巨头对于机器学习生成的内容的整体立场正在演变。

上个月，Meta 的监督委员会，一个独立的专家小组，审查该公司的社交媒体平台，审查了一份关于一段视频的投诉，视频声称总统乔・拜登是 “一个有病的恋童癖”，投票给他的人 “心理不健康”。这段视频修改了拜登与其孙女一同参观投票站的现有镜头，使之看起来好像总统不当地触摸了孩子的胸部。

尽管有用户投诉，这个有问题的视频并未被删除。监督委员会决定将该视频作为一个测试案例，以检验 Meta 的政策是否足够涵盖可能误导人们相信政治家采取了非言论行为的修改视频。

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