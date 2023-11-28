美团发布2023年第三季度财报：营收765亿元 同比增长22.1%

站长之家（ChinaZ.com）11月28日 消息:美团今日发布了2023年第三季度财报:营收达到765亿元，同比增长22.1%。净利润为35.93亿元，同比增长195.3%。调整后净利润为57.27亿元，同比增长62.4%。
据财报显示，美团的核心本地商业收入同比增长24.5%，达到577亿元。新业务分部的收入同比增长15.3%，达到188亿元。
截至2023年9月30日，美团持有的现金及现金等价物和短期理财投资分别为251亿元和1085亿元。
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站长之家（ChinaZ.com）11月28日 消息:美团今日发布了2023年第三季度财报:营收达到765亿元，同比增长22.1%。净利润为35.93亿元，同比增长195.3%。调整后净利润为57.27亿元，同比增长62.4%。
据财报显示，美团的核心本地商业收入同比增长24.5%，达到577亿元。新业务分部的收入同比增长15.3%，达到188亿元。
截至2023年9月30日，美团持有的现金及现金等价物和短期理财投资分别为251亿元和1085亿元。
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滴滴发布了2023年第三季度财报，报告显示，滴滴本季度总收入达到514亿元，同比增长25%。中国出行业务收入为466亿元，同比增长27%;国际业务收入为20亿元，同比增长28%。的未来发展充满信心。
腾讯控股公布2023年第三季度财报称，该季度其营收达到了1546亿元，同比增长10%。净利润下滑9%，为361.8亿元。财报还显示，微信及WeChat合并月活账户数为13.36亿，同比增长了2%;QQ移动终端月活账户数为5.58亿，同比下滑了3%;收费增值服务注册账户数为2.45亿，同比增长了7%。
快手发布了截至9月30日的2023年第三季度财报，财报显示，该季度快手实现营收279.5亿元，同比增长20.8%，市场预期277亿元。调整后净利润31.73亿元，去年同期亏损6.72亿元。快手应用的用户规模突破历史新高，平均日活跃用户同比增长6.4%达3.87亿，平均月活跃用户同比增长9.4%达6.85亿。
腾讯音乐发布了2023年第三季度财报，数据显示，该季度总营收为65.7亿元，净利润为12.6亿元。截至2023年9月30日，腾讯音乐拥有现金、现金等价物和定期存款309.6亿元，较上一季度增加4.6亿元。
加利福尼亚州圣克拉拉市—2023年10月31日—AMD今日公布2023年第三季度营业额达58亿美元，毛利率47%，经营收入2.24亿美元，净收入2.99亿美元，摊薄后每股收益0.18美元。AMD在Forspoken和ImmortalsofAveum中推出FidelityFXSuperResolution3，具有新的帧生成功能，实现优于原生画质的图像质量并且大幅提高帧率。AMD发布最新版本的AMDSoftware:AdrenalinEdition应用程序，采用AMDHYPR-RX技术，允许AMDRadeonSuperResolution和AMDRadeonBoost技术同时互操作，以实现更强的性能。
2023年11月9日，理想汽车公布2023年第三季度财报，季度交付量和财务表现均创历史最佳。第三季度交付105，108辆，同比增长296.3%，本季度蝉联30万元以上SUV车型和30万元以上新能源汽车销量冠军。同期经营利润和净利润分别为23.4亿元和28.1亿元，实现连续四个季度盈利。
拼多多今日发布了截至9月30日的2023年第三季度财报。以下是财报的详细内容:在2023年第三季度，拼多多的总营收达到了688.404亿元，同比增长了94%。截至2023年9月30日，拼多多持有的现金、现金等价物和短期投资为2028亿元截至2022年12月31日为1494亿元。
快科技11月15日消息，腾讯控股发布截至9月30日的2023年第三季度财报。财报显示，腾讯营收1546亿元，同比增长10%；净利润361.8亿元，同比下滑9%；非国际财务报告准则下，净利润449.2亿元，同比增长39%。其中腾讯增值服务收入757.48亿，同比增长4%；国际市场游戏收入133亿，同比增长14%；本土游戏收入327亿元，同比增长5%；社交网络收入297亿元，保持大致稳定。此前在今年第一季度�
今日小米发布了2023年Q3财报。小米集团收入同比增加0.6%至709亿元，经调整净利润增加182.9%至60亿元，集团毛利率创下历史新高，达22.7%。小米集团三季度薪酬开支总额为48亿元。
瑞幸咖啡近日发布了截至2023年第三季度的财报。该公司第三季度总净营收为72亿元，比去年同期的38.946亿元增长了84.9%。截至2023年9月30日，瑞幸咖啡的现金及现金等价物、限制性现金、定期存款和短期投资共计57.368亿元截至2022年12月31日为35.779亿元。
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