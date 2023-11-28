华为MatePad Pro 11 2024款发布：支持北斗卫星通信 售价4299元起

站长之家（ChinaZ.com）11月28日 消息:在今天下午的全场景发布会上，华为推出了备受瞩目的MatePad Pro112024款平板电脑。这款平板电脑在全球范围内首次引入了北斗卫星通信功能，为消费者提供了更为可靠和及时的通信体验。

华为MatePad Pro112024款后置模组采用了与Mate手机后摄相同的穹环设计语言，摄像头星环与微弧中框双弧度对称设计，极具辨识度。此外，机身后盖还采用了高强度锦纤材质，轻至449克、薄至5.9mm。

华为MatePad Pro112024款在硬件配置上也不逊色。它采用了11英寸OLED全面屏，屏占比高达92%，成为11英寸平板中的全球最高屏占比平板。这块屏幕还支持120Hz刷新率、2560x1600分辨率、274PPI高像素密度、1000000:1高对比度、10.7亿色和P3广色域。

此外，华为MatePad Pro112024款还通过了德国莱茵TV全局护眼3.0认证，采用硬件低蓝光技术，支持1440Hz PWM调光，并引入了自研自然光感显示技术，可以根据环境光明暗及色温变化智能调整屏幕亮度。

在配置方面，华为MatePad Pro112024款前置搭载了一颗1600万像素镜头，内置8300mAh电池，支持66W快充。此外，该平板还配备了第三代华为M-Pencil手写笔，可以实现超万级压感及低延迟的跟手性表现，带来更为自然流畅的书写和绘画体验。

价格方面，华为MatePad Pro112024款提供12GB256GB和12GB512GB两种版本，售价分别为4299元、4799元。这款平板电脑将于12月8日00:00正式开售。

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