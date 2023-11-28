报告称，欧洲AI人才数量超越美国

**划重点:** 1. 🚀 过去十年，欧洲人工智能领域人数激增1000%，如今拥有比美国更多的高技能专业人才。 2. 💼 欧洲AI公司在2023年成功筹集了11个1亿美元以上的超级轮次，推动了创业公司的崛起。 3. 💰 尽管欧洲初创公司在前五年内更难获得VC融资，一旦获得种子投资，达到十亿美元估值的机会与美国相当，呼吁更好的机构投资渠道。

站长之家（ChinaZ.com）11月28日 消息:欧洲科技行业正迎来回暖，而人工智能正成为推动复苏的火车头。根据总部位于英国的风险投资公司Atomico的最新研究报告，欧洲目前拥有比美国更多的高技能专业人才，标志着欧洲AI领域超越美国的若干方面。

这一超越是在过去十年迅猛发展的基础上实现的。在过去的十年里，欧洲人工智能领域的从业人数增长了惊人的1000%。AI公司筹集了欧洲36个超过1亿美元的超级轮次中的11个，其中包括法国的Mistral AI，以1.05亿欧元成为欧洲有史以来最大的种子轮融资，以及Aleph Alpha，该公司本月在B轮融资中获得4.6亿欧元。

这股人才潮流正涌入一些令人印象深刻的初创公司。在2023年，新涌现的欧洲独角兽公司中，有四家专注于人工智能:DeepL、Helsing.ai、Synthesia和Quantexa。它们的成功推动了欧洲生态系统的复苏，使其总价值达到3万亿美元，与2021年的峰值相当。

Atomico的情报主管Tom Wehmeier表示:“自大流行病爆发以来，如今的欧洲科技环境看起来比任何时候都更加稳定。”他认为这带来了更多的确定性、可预测性和整体生态系统的信心。

AI并非欧洲唯一一个人才储备丰富的领域。尽管今年早些时候发生了一系列残酷的裁员，但欧洲科技工作者的数量仍然呈净增长趋势，这意味着新增工作岗位的速度超过了裁员。在过去五年中，欧洲的IT工作人员从75万人增长到今天的230多万人。

这种增长的一个原因来自大西洋的对岸。根据Atomico的数据，欧洲现在是美国科技人才的净受益者。“一直以来都有一个观念，即欧洲看到大量人才流向美国，” Wehmeier说道，“但当你看他们的数据时，它表明事实正好相反。”

这一技术人才的涌入引发了新兴初创公司的爆炸性增长。今年，欧洲预计产生了约1.4万位新创始人，比美国多出1，000人。

然而，不幸的是，欧洲的投资者格局目前无法与创业者的雄心相匹配。在美国，初创公司在前五年内更有可能获得VC融资，但一旦公司获得初步种子投资，它们达到十亿美元估值的机会在欧洲与美国相当。

正如Atomico所指出的那样，对单个公司的资助可以产生一代人的影响，这为更好地获取机构投资提出了有力的论据。Skype提供了一个强有力的欧洲例子，该公司的校友网络的创业者已经在50个国家创办了900多家公司，Atomico将这一现象称为“飞轮效应”。

Wehmeier表示:“这是一个令人惊讶的现象，显示了单个公司改变生态系统局势的能力。”考虑到欧洲在过去五年中取得了111个十亿美元以上的退出，你确实能感受到这个飞轮将继续旋转的程度。

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