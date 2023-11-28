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调查：超45%爱尔兰员工借助人工智能争取升职加薪

2023-11-28 11:54 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 📈 超过四分之一的爱尔兰员工使用人工智能工具请求晋升，另外有20%用于要求加薪。

2. 💼 “人类工作场所指数”显示近四分之一的员工使用人工智能辅助离职。

3. 🚀58%的员工使用人工智能工具，认为其将带来更好的工作满足度和工作与生活的平衡。

站长之家（ChinaZ.com）11月28日 消息:根据Workhuman的最新研究，爱尔兰超过四分之一的员工近日被发现利用人工智能（AI）工具来助力晋升，另外有20%的员工运用该技术请求加薪。

该研究显示，“人类工作场所指数”揭示了近四分之一的员工在辞职决策中使用了人工智能。与此同时，40%的爱尔兰员工声称由人工智能完成的工作是他们自己的，但其中一半被同事或经理戳穿。

机器人打字

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

这项由Workhuman委托Pollfish进行的调查共有1，000名全职员工参与，结果显示58%的员工在工作中使用人工智能工具，其中30%的员工经常使用。约70%的受访者认为人工智能将带来更好的工作满意度和更好的工作与生活平衡，同时相同比例的人认为它将创造新的工作机会，高于认为人工智能最终会取代他们工作的42%。

在那些在工作中使用人工智能的人中，有88%表示它提高了他们的工作效率。近一半的使用者表示他们使用生成式人工智能工具，如ChatGPT来起草电子邮件，而44%表示他们用于头脑风暴。

Workhuman首席技术官Jonathan Hyland表示:“我们的研究显示，工作人口对人工智能的接受程度不断增加。员工不仅将其用作增强工作的工具，还用来管理工作量和压力水平。企业正在意识到人工智能不会是可选的，这意味着他们的员工需要理解并接受它。”

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