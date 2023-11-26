美国黑色星期五网购创下新纪录，突破98亿美元，全球达709亿美元!

**划重点:** 1. 💸 美国黑色星期五网购销售额达98亿美元，全球冲破709亿美元。 2. 📈 折扣力度和灵活支付选项的增长推动了美国黑色星期五在线销售的增长。 3. 📱 移动设备占据79%的购物流量，创下历史新高，成为在线购物的主力。

站长之家(ChinaZ.com) 11月26日 消息:美国黑色星期五在线购物创下了新的销售记录，突破了98亿美元，全球总额更是达到了惊人的709亿美元。这一壮丽的数字的背后，主要得益于大量的深度折扣和灵活支付选项的增长。

据Adobe Analytics数据显示，与去年相比，今年美国黑色星期五的销售额增长了7.5%，达到了98亿美元。这一数字远超过感恩节当天的销售额和增长率，同时也超过了Adobe先前对这一天的销售额的预测。在感恩节当天，美国消费者花费了56亿美元，增长了5.5%。而分析师最初对黑色星期五的销售额预测为96亿美元。

Salesforce公司采用不同的指标，表示他们对15亿消费者的交易数据进行了分析，他们宣布，黑色星期五的在线销售超出了他们的预期，美国达到了164亿美元，全球则达到了709亿美元，同时创下了79%的购物流量——包括浏览和购买——都通过移动设备完成，创下了历史新高。

对于零售商来说，黑色星期五一直被视为假日销售季的开端，是最重要的销售日之一。这些数据为零售商带来了一些意外的假日欢愉，尤其是考虑到总体上零售行业增长乏力的情况。根据美国人口普查局的数据，上个季度零售销售额同比仅增长了2.3%。虽然电子商务在所有销售中占比较小，约为15%，但通常增长更快，上个季度的增长率也达到了7%左右。

Salesforce零售副总裁兼总经理Rob Garf表示:“黑色星期五的在线销售业绩超出了任何零售高管的预期。零售商提高了折扣幅度，而消费者则纷纷点击购买按钮。”

Adobe公司与数百家大大小小的在线零售商合作，据称其计算基于对美国零售网站的超过1万亿次访问、1亿个SKU的移动以及18个产品类别的移动进行的。与去年超过7%的通货膨胀相比，今年的通货膨胀仅略高于3%，但经济不确定性仍然影响着消费者，因此值得注意的是，作为其他信用方式的补充，购物者对“先购后付”选项的喜好仍在持续增长。

Adobe表示，“先购后付”订单在进入黑色星期五前的一周内同比增长了72%，因此相关的收入在该时期增加了7，900万美元。

未来几周内，零售商能否维持这一增长趋势将成为一个大问题。下一个重要的销售日是两天后的网络星期一。当这些数据公布时，我们将提供更多更新。

另外一些值得注意的细节包括:

- 折扣仍然是销售的主要推动力，折扣幅度高达零售价的35%。

- 智能手机在当天的销售中占据了53亿美元，同比增长了惊人的10.4%，占据了所有在线销售的54%。Adobe预测，这将是该时期的常态:移动销售将在本假期季节超过桌面，占据51%以上的销售份额。

- 或许是因为人们仍然关注开支问题，他们更倾向于选择较便宜的“标准”配送方式，这一趋势在今年比往年更为明显。Adobe表示，80.5%的订单选择了标准配送。

Adobe预计“网络周”（从感恩节到网络星期一）在美国的在线销售将达到372亿美元，占所有假期销售的近17%。而Salesforce更为乐观，他们表示今年将占到25%的假期购物，全球总额将达到530亿美元。

Adobe Digital Insights的首席分析师Vivek Pandya表示:“黑色星期五通过对主要销售日的新需求创下了98亿美元的记录消费，降低了过去一年对这一主要销售日的预期。过去一年在线价格的下降为消费者创造了一个有利的环境，使得即使是最注重价格的消费者也难以抵挡本季度的强大折扣。”

这一数据不仅对零售商是个好消息，也为整个电商行业注入了一剂强心针，展望着一个充满活力的假期购物季。

（举报）