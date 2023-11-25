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巴菲特的伯克希尔哈撒韦公司清仓印度支付巨头Paytm 总计亏损80亿卢比

2023-11-25 10:40 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）11月25日 消息:巴菲特领导的伯克希尔哈撒韦公司通过一笔巨额交易退出了印度金融科技公司 Paytm。根据交易所数据，伯克希尔哈撒韦以每股877.29卢比的价格出售了1560万股Paytm股票，相当于其股本的2.5%，价值近137亿卢比（约合1.64亿美元）。伯克希尔哈撒韦2018年开始投资Paytm，清仓后总计亏损80亿卢比。。

巴菲特于2018年购买了 Paytm2.6% 的股份，投资近220亿卢比（3亿美元），对 Vijay Shekhar Sharma 领导的金融科技公司的估值为10-120亿美元。在 Paytm IPO 期间，伯克希尔哈撒韦公司出售了价值22亿卢比的股票。

巴菲特，富豪

此次交易的买家包括 Copthall Mauritius Investment 和 Ghisallo Master Fund，分别购买了 Paytm1.19% 和0.67% 的股份。

Paytm 是印度最大的金融科技公司之一，提供支付、电子商务和金融服务。今年以来，Paytm 的股价上涨了超过68%。然而，近一个月来的股价表现为负2.3%。

此外，Paytm 还被纳入 MSCI 全球标准指数之中，这对于提升其在全球金融市场的知名度和吸引力具有重要意义。

伯克希尔哈撒韦公司以巨额交易退出 Paytm 的决定引起了广泛关注。尽管此次交易造成了亏损，但 Paytm 作为印度金融科技领域的重要参与者，其股价表现和全球指数的纳入都显示了其市场潜力和吸引力。随着印度金融科技行业的不断发展，Paytm 有望继续取得进一步的增长和成功。

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