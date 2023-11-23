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报告称，79%营销主管使用AI工具提升投资回报率

2023-11-23 17:40 · 稿源：站长之家

**划重点:**

1. 📈79%高级营销领导者表示使用AI工具提高数字广告策略的投资回报率。

2. 💼85%的营销高管对AI工具表示信心，64%计划在营销活动中增加使用。

3. 🤖 生成AI，尤其是ChatGPT，在调查中成为最受欢迎的技术，64%计划将更多工具整合到工作流中。

站长之家（ChinaZ.com）11月23日 消息:Google搜索广告技术平台BrightBid透露大多数营销领导者已经在其数字广告策略中充分利用AI工具，其中79%表示使用AI工具提高了他们的投资回报率。

在这一成功基础上，64%的营销高管计划在未来将更多工具整合到他们的工作流中。主要应用领域包括自动化、提高效率和增强结果。调查显示，受访者使用了各种工具，但生成式AI，在大多数情况下是ChatGPT，成为最受欢迎的技术。

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该调查进一步指出，生成AI工具的全球兴起，尤其是ChatGPT于2023年11月推出，引发了全球对这些工具及其对工作流程的影响的关注。企业迅速认识到这一点，并开始为这些新技术提供培训。

尽管大多数营销人员已经充分利用这些工具，但不到10%的人仍然根本不使用或不用于工作目的。推迟采用的原因包括对数据质量的担忧、预算限制以及对技术的陌生感。大多数受访者还对使用AI的伦理问题表示关注，强调了对监管进行公开讨论的需求。

BrightBid的首席执行官兼联合创始人Gustav Westman表示:“毫无疑问，AI推动着收入。绝大多数营销高管表示AI有助于提高投资回报率，并承认这一成功直接归因于使用AI工具。然而，AI采用仍然存在重大障碍，一些营销人员提到了缺乏培训和预算限制。由于形势迅速变化，我们希望这些点对点的见解能帮助所有组织找到从这项技术中受益的方法。”

BrightBid首席营销官Kate Cox评论道:“当正确使用时，我们发现AI只是放大和增强了广告活动，而不是取代它。我们调查的40%的营销高管承认这些工具提高了他们的结果，尽管有时它可能感觉像一个‘黑盒子’，但我们正在达到一个不能再避免使用AI的时刻。现在是真正理解这项技术的时候，通过利用能够帮助推动营销工作更好结果的独特见解。”

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