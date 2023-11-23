AWS推出“AI Ready”计划，到2025年免费为200万人提供技能提升

**划重点:** 1. 🚀 AWS India推出“AI Ready”计划，旨在到2025年为2百万人提供免费AI培训，以满足不断增长的对AI人才的需求。 2. 💼 由AWS的数据与AI副总裁Swami Sivasubramanian领导，“AI Ready”旨在为现有和未来的劳动力提供易于接触的AI教育。 3. 🎓 AWS通过推出免费的AI和生成AI课程，以及提供超过1200万美元的奖学金，致力于培养非技术专业人士和开发人员的AI技能。

站长之家（ChinaZ.com）11月23日 消息:AWS印度宣布推出“AI Ready”计划，致力于通过到2025年为200万人提供免费的人工智能（AI）培训。这一举措是对与Access Partnership合作进行的最新研究的回应，该研究表明，具备AI技能的专业人士潜在薪资增长高达47%，凸显了对拥有AI专业人才的迫切需求。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

由AWS的数据与AI副总裁Swami Sivasubramanian领导的“AI Ready”计划的目标是使AI教育对所有有兴趣的个体都可获得，以满足当前和未来劳动力对AI技能的需求。研究显示，73%的雇主优先招聘具备AI技能的人才，但四分之三的雇主在满足AI人才需求方面仍然面临困难。未来，93%的企业预计在未来五年内将AI解决方案整合到其运营中，巩固了AI在塑造业务格局中的关键角色。

在“AI Ready”计划下，AWS推出了八门新的免费AI和生成AI课程，涵盖从基础到高级的不同层次，面向业务领导者和技术专业人士。这些课程通过AWS Educate和Skill Builder等平台提供，旨在为非技术专业人士介绍基本的AI概念，实现在不具备广泛先前知识的情况下进行AI学习。

除了培训专业人士外，AWS还宣布推出生成AI奖学金，为全球50，000名高中和大学生提供超过1200万美元的奖学金。该奖学金计划包括“通过Udacity介绍生成AI with AWS”课程，学生完成后将获得证书。与Code.org的合作项目“Hour of Code Dance Party: AI Edition”将引入学生编码和AI概念，通过创建虚拟舞者编排，为他们提供对使用流行歌曲进行生成AI的见解。

“AI Ready”计划是AWS对到2025年为2，900万人提供免费云计算技能培训的更广泛承诺的一部分，目前已经培训了超过2，100万人。有关机会的更多信息，请访问aboutamazon.com/29million。这一举措标志着AWS在助力全球劳动力储备中普及AI技能方面的积极努力。

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