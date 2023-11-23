比尔·盖茨预测人工智能时代每周只工作3天

站长之家(ChinaZ.com) 11月23日 消息:随着人工智能的快速发展，微软创始人比尔·盖茨日前在播客节目中预测，未来人类社会有可能只需要每周工作3天。他认为，人工智能不会完全取代人类工作，但会从根本上改变工作方式。

在被问到人工智能会否威胁就业时，盖茨表示机器有可能满足所有生产需求，人类不需要像现在这样努力工作挣钱维生。他认为每周工作3天的社会“有可能实现”。

虽然人工智能可以带来一些积极的变化，但盖茨此前也承认人工智能如果被滥用会带来风险。7月，他发表了一篇3000字的博客文章，介绍人工智能的潜在影响。

“我不认为人工智能的影响会像工业革命那样巨大，但它肯定会像个人电脑的引入一样大。文字处理应用程序并没有取代办公室工作，但它们永远改变了办公室工作。”盖茨当时说道。“雇主和雇员必须适应，他们也做到了。”

而且，盖茨并不是唯一一个预测每周工作时间会缩短的商业巨头。摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，“由于科技的发展，你的孩子将活到100岁并且不会患癌症，而且他们可能每周工作三天半”。

这一预测无疑对当下加班增多、工作压力大的社会具有强烈的想象力。不过真实性如何，还有待时间检验。

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