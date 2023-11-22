KAUST研究团队推出大模型心智交互框架CAMEL 教AI Agents学会协作与竞争

站长之家（ChinaZ.com）11月22日 消息:近期，KAUST研究团队推出的CAMEL框架引起了广泛关注。该框架以角色扮演为基础，使AI Agents在复杂任务中能够协作和竞争，产生惊人的群体智能效果。NeurIPS2023录用的这一项目探索了大型语言模型（LLMs）领域的新方向。

项目地址:https://www.camel-ai.org/

CAMEL框架的独特之处在于其灵活的模块化功能，为AI研究者和开发者提供了一个基础的Agents后端，支持多智能体系统、合作人工智能、博弈论模拟、社会分析等应用的开发。为了促进LLM涌现能力的研究，研究团队生成了两个大型指令数据集和两个单轮问答数据集。

CAMEL不仅支持协作角色扮演，还引入了具身智能体的功能，使AI Agents能够在物理世界中执行各种操作。框架的critic-in-the-loop机制增强了可控性，通过树搜索的决策逻辑结合人类偏好实现任务的决策。这为CAMEL在科研项目讨论等领域的应用提供了更多可能性。

总体而言，CAMEL框架的发布代表着在AI Agents领域的一次重要进展，为多智能体系统的研究和应用开发提供了有力支持。这一项目的未来发展将引领大型语言模型领域走向新的高度。

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