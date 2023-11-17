小鹏 X9 预售价 38.8 万元起 标配后轮转向

站长之家(ChinaZ.com) 11月17日 消息:小鹏汽车在2023广州车展上发布了全新的纯电MPV车型X9，该车正式开启预售，价格为38.8万起。小鹏X9预计将于今年12月到店展出，明年1月份开启交付。

在发布会现场，何小鹏表示X9是全球唯一标配后轮转向和双腔空气悬挂的MPV，驾驶感受比SUV还要好。

小鹏X9在二排车顶上配备了一个21.5寸英寸的大彩电，同时，小鹏还为其配备了一个触摸遥控器，可以让彩电”在0-75”的范围内任意调节。

X9采用223的三排七座布局，分为带有中间过道和不带过道两种版本，给消费者提供了两种选择。

官方数据显示，第三排乘客也拥有1315mm的进出高度，坐在上面不用担心顶头等问题。而且第三排座椅还拥有非常特殊的折叠方式，支持一键电动魔术收纳，支持语音控制，开启后，座椅会自动折叠并隐藏到地板内，如此可与后备箱形成纯平通道，类似的方案有些像克莱斯勒大捷龙，实用性相当强。

动力系统方面，该车提供单电机和双电机两种版本，单电机版搭载235千瓦电机，双电机版为前235千瓦、后135千瓦的电机。其内置84.5kWh与101.5kWh电池组，CLTC纯电续航里程分别为610km、640km与702km。

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