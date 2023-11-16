理想 MEGA Max 预计售价 60 万元以内 将于 2024 年 2 月下旬开启交付

站长之家（ChinaZ.com）11月16日 消息:理想汽车宣布，理想MEGA将于2023年11月17日9:40开启预订。
理想MEGA Max预计售价60万元以内，正式售价将于2023年12月发布会上公布。理想MEGA交付将于2024年2月下旬开启。
据了解，理想MEGA是全球风阻系数最低的MPV，风阻系数仅为0.215。
此外，理想MEGA是理想汽车首款5C纯电车型，搭载了宁德时代的麒麟电池，可实现峰值5C电池充电倍率，12分钟充电500公里。
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站长之家（ChinaZ.com）11月16日 消息:理想汽车宣布，理想MEGA将于2023年11月17日9:40开启预订。
理想MEGA Max预计售价60万元以内，正式售价将于2023年12月发布会上公布。理想MEGA交付将于2024年2月下旬开启。
据了解，理想MEGA是全球风阻系数最低的MPV，风阻系数仅为0.215。
此外，理想MEGA是理想汽车首款5C纯电车型，搭载了宁德时代的麒麟电池，可实现峰值5C电池充电倍率，12分钟充电500公里。
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理想汽车官微发布理想MEGA预定指南，理想MEGA将于2023年11月17日9:40开启预订。一、购车价格理想MEGAMax预计售价60万元以内，正式售价将于2023年12月发布会上公布，理想MEGA交付将于2024年2月下旬开启。五、车辆交付2024年2月下旬开启理想MEGA交付。
10月31日，“西贝回应3只蒸饺29元”的话题登上微博热搜，引发大量网友热议。事件源于一位网友的发帖吐槽。西贝在声明中提到，2024年将拿出3000万元用于践行“好吃”承诺、“退菜”承诺。
Google宣布了对AdSense的两项更改，旨在提供更大的透明度和一致性。这些更新旨在为发布商提供更统一的付费方式，同时帮助他们与其他技术提供商进行比较。Google已经对发布商可能的收入变化进行了测试，并预计不会有任何变化。
理想汽车发布公告称，理想MEGA具有全球最低的风阻系数，仅为0.215。理想汽车强调，理想MEGA不仅拥有出色的空气动力学性能配合了先进的高压纯电平台和超高的整车集成效率。理想汽车创始人李想表示:“我们有信心MEGA会成为50万以上销量第一的产品，不分能源形式，不分车身形式。
快科技10月20日消息，理想旗舰纯电MPV车型MEGA实车出街图终于得到完整曝光了。此次展示的实车主体采用了深空灰配色，车顶部分则为黑色，整体呈现流线造型，确实非常流畅，而且车身尺寸巨大，几乎占满了整路边的车位。细节部分，理想MEGA依旧配有贯穿式LED灯带，其位于前挡风玻璃下沿，主体大灯则被放在了车头两侧，一体感确实很强，侧面则拥有隐藏式门把手，低风阻熏黑轮毂。从斜后方45度角度看过去最能找寻到它的美感，车顶整体呈现下溜状态，尾门设计非常有特色，显得珠圆玉润，很是别致。而且从细节看，尾门很有可能会有特殊的打开方式
Meta公司在周四的股票收盘价下跌了超过3%，这主要是在该公司发布了强劲的第三季度财报后的次日，由于持续的以色列-哈马斯战争可能导致广告业务放缓，公司对此表达了谨慎的看法。Meta的财务总监SusanLi向分析师警告说，由于中东地区的不确定性，公司的股票价格受到了影响。在最近的MetaConnect开发者大会上，该公司还推出了一系列面向消费者的生成式AI产品，包括能够生成文本和图片的聊天机器人MetaAI，以及为开发者提供的AIStudio平台，使企业和创作者能够在平台上构建和训练定制的聊天机器人。
根据2024年放假安排，2024年五一假期是从5月1日至5日放假调休共5天，4月28日、5月11日上班，前后两周都是上6天班。值得注意的是，2024年春节放假8天，从初一放到初八，如果配合带薪休假可以放假9天，除夕不放假。虽然除夕当天名义上不放假，但鼓励各单位和机构根据实际情况来灵活安排。
据国内媒体报道称，国产CPU厂商龙芯中科已经表示，自家产品将于2024年开始向7nm过渡。按照龙芯中科的说法，其已经开始评估先进制程研发，预计2024年将研制相关IP与测试片7nm进制程有望为3A7000CPU提升20～30%效能。龙芯3A6000处理器将于2023年11月28日正式发布根据测试结果，龙芯3A6000处理器总体性能与Intel2020年上市的10代酷睿四核处理器相当。
10月18日，苹果与其供应商密切协作，加快了可折叠iPad的开发进程。DigiTimes称，这款创新设备有望在2024年底亮相，并在2025年投入生产。虽然这些计划仍在开发阶段，但这一系列想法引起了科技界的关注和推测。
近期美光公司正式发布了包括GDDR7和HBM4E内存技术在内的显存路线图。图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney目前美光最高规格的GDDR6X显存最高运行带宽为24Gbps，显存容量为16GB。在内存方面，美光将在2024年中推出LPCAMM2内存，带宽为8533Mbps；到2026年将推出带宽为9600Mbps的LPCAMM2内存。
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