OPPO发布ColorOS 14 AI助手小布接入AndesGPT大模型

站长之家（ChinaZ.com）11月16日 消息:在2023年的OPPO开发者大会上，ColorOS14系统正式发布。官方数据表明，ColorOS已经积累了超过6亿的月活用户，并且连续五年成为首批适配新安卓的操作系统。ColorOS始终秉持用户至上的理念，致力于提供极致的系统体验。

为了提升系统流畅性，ColorOS14进行了深度的优化和改进。据官方介绍，新系统经过了600项细节调整，特别是在系统流畅度、CPU、内存、存储、缓存以及编译器等方面进行了全面的升级和改进。

ColorOS14还引入了自研的系统级计算中枢ColorOS超算平台。这个平台通过软硬件的深度协同，可以实现更精准的资源调配，有效解决内存使用冲突的行业难题，充分释放硬件潜能，使手机能够在全场景、全时段下实现流畅运行。

值得一提的是，ColorOS14还解决了系统难以捕捉到的不规律的“幽灵卡顿”问题。经过100万次启动测试，ColorOS14的表现依旧流畅。

此外，OPPO还发布了个人专属的大模型服务AndesGPT，并展示了潘塔纳尔智慧跨端系统的实际应用。

ColorOS14中的小布助手已经引入了大模型的支援。新的智能摘要功能可以从通话记录中提取重要内容，帮助用户快速了解通话重点。此外，小布助手还可以完成复杂的手机操作，为用户生成定制内容、总结摘要等。

AndesGPT是一款千亿参数的对话增强语言模型，它具备知识、记忆、创作与工具能力，并支持端云协同全场景智能调度。潘塔纳尔智慧跨端系统则拥有全新的自适应流体云交互框架，能实现设备能力/数据/服务的随心流转，并基于AIGC进行服务链的组装升级。

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