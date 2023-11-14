腾讯音乐发布2023年第三季度财报：营收65.7亿元

站长之家（ChinaZ.com）11月14日 消息:腾讯音乐发布了2023年第三季度财报，数据显示，该季度总营收为65.7亿元，净利润为12.6亿元。
第三季度的在线音乐服务月度活跃用户人数为5.94亿人，较去年同期下滑4.2%。社交娱乐服务的移动月度活跃用户人数为1.29亿人，较去年同期下降16.8%。付费用户人数方面，在线音乐服务为1.03亿人，较去年同期增长20.8%。社交娱乐服务的付费用户人数为780万人，较去年同期增长5.4%。在线音乐服务的月度平均每付费用户收入为10.3元，较去年同期增长17%。社交娱乐服务的月度平均每付费用户收入为86.2元，较去年同期下降51.4%。
财务方面，腾讯音乐第三季度总营收为65.7亿元，其中来自在线音乐服务的营收为45.5亿元，同比增长32.7%;来自社交娱乐服务及其他业务的营收为20.2亿元，同比下滑48.8%。营收成本为42.3亿元，同比下滑14.8%。毛利率为35.7%，同比增长3.1个百分点。运营支出为12.7亿元，同比下滑11.8%。净利润为12.6亿元，同比增长15.6%。
截至2023年9月30日，腾讯音乐拥有现金、现金等价物和定期存款309.6亿元，较上一季度增加4.6亿元。
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