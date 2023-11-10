印度航空成为全球首家推生成式AI机器人的航空公司

站长之家(ChinaZ.com) 11月10日 消息:空中印度最近成功部署了一款名为“Maharaja”的生成式AI机器人，标志着航空服务迎来新的突破。由微软的Azure OpenAI服务提供支持，该项目在2023年3月进入测试阶段，成为全球首家成功推出这一技术的航空公司。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

“Maharaja”不仅成功回答了超过50万个客户查询，而且每天以印地语、英语、法语和德语四种语言处理超过6，000个查询。这一AI代理管理着1，300个领域的广泛客户查询，包括航班状态、行李津贴、打包限制、办理登机手续、常旅客奖励、机场休息室使用、航班变更和退款等。

每天接收的6，000多个问题中，“Maharaja”成功回答了超过80%的问题，展现了其高效的服务能力。对于剩余的15%需要额外帮助的查询，“Maharaja”能够自动将其转移到空中印度的客服中心代理处进行处理，实现了人工智能与人工服务的无缝衔接。

Satya Ramaswamy，空中印度首席数字和技术官表示:“在大语言模型驱动的生成式AI能力崭露头角后，我们越来越明显地看到客户更倾向于使用聊天交互方式，以快速直接地获取信息和支持，而不是浏览多个网页。”

这款新的基于AI的聊天机器人不仅减少了对人工干预的需求，还能自动执行重复和单调的任务，如预订、取消、确认等。公司表示，这项新服务将释放出更多带宽，让人工代理专注于更复杂、有价值的互动。

空中印度采用了多种传统机器学习技术与生成式AI相结合的策略。据称，公司还建立了防止偏见或有害语言渗入其对话式AI系统的保障措施。

Marco Casalaina，微软AI平台副总裁，对空中印度成功部署AI代理“Maharaja”并使用Microsoft Azure OpenAI服务提供个性化和相关的客户体验表示满意。他表示:“我们相信这是客户服务的新时代的开始，我们期待看到更多组织利用生成式AI和我们的AI优化Azure云的强大功能，提供无缝高效的客户体验。”

（举报）