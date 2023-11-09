SuperCLUE：GPT-4 Turbo中文基准评测领先国内模型超过30分

站长之家（ChinaZ.com）11月9日 消息:GPT-4Turbo 是 OpenAI 发布的最新 ChatGPT 模型，具有128K 上下文和训练数据知识截止至2023年4月。

SuperCLUE表示，GPT-4Turbo在 SuperCLUE-OPEN 中文通用大模型综合性评测基准上，取得了总分98.4，八项基础能力满分，领先国内最强模型超过30分。

从定量和定性分析来看，GPT-4Turbo 在各项任务上表现出色，具有强大的计算能力、代码理解、逻辑推理、知识百科、生成创作等能力。

根据 SuperCLUE 的评测结果，GPT-4Turbo 在中文基准上表现出了非常强大的能力。

以下是一些主要的总结:

1. GPT-4Turbo 在 SuperCLUE-OPEN 基准上取得了98.40的高分，较上一代 GPT4有10.33分的提升。

2. 在十项基础任务中，GPT-4Turbo 有8项能力取得了满分，包括知识百科、代码、逻辑推理、工具使用等。

3. 与国内大模型相比，GPT-4Turbo 在综合能力上处于绝对领先，总分领先国内最强模型30分以上。

4. GPT-4Turbo 支持更长的输入文本，每次可以输入300多页的内容，相当于10万汉字。

5. GPT-4Turbo 对函数调用、指令和 JSON 模式进行了调优，提高了模型的性能。

（举报）