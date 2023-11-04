网易有道「子曰」教育大模型通过相关备案 将对公众开放

站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:11月4日，网易有道「子曰」教育大模型正式通过相关备案。「子曰」教育大模型及其应用产品即将对公众开放。
网易有道表示，「子曰」教育大模型将不断汲取用户反馈快速迭代升级，搭载在更丰富的智能硬件产品及APP中，为全年龄段学习者持续提供高效的学习体验。
此外，基于「子曰」教育大模型，近期将再次发布一系列精彩的新产品及新应用。
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站长之家（ChinaZ.com）11月4日 消息:11月4日，网易有道「子曰」教育大模型正式通过相关备案。「子曰」教育大模型及其应用产品即将对公众开放。
网易有道表示，「子曰」教育大模型将不断汲取用户反馈快速迭代升级，搭载在更丰富的智能硬件产品及APP中，为全年龄段学习者持续提供高效的学习体验。
此外，基于「子曰」教育大模型，近期将再次发布一系列精彩的新产品及新应用。
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有道推出的虚拟人口语私教HiEcho正式上线开放下载。这款产品提供了一对一的专属教练，让用户随时随地练习口语。HiEcho还提供发音标准纯正、地道美式口音的教练，让学习者轻松练习口语，无压力地克服社交恐惧。
蚂蚁百灵大模型已按照国家七部委联合公布的《生成式人工智能服务管理暂行办法》完成备案，基于该大模型的多款产品也已陆续完成内测，即将向公众开放。蚂蚁百灵语言大模型，它采用Transformer架构，经过万亿级Token语料的训练，支持窗口长度达到32K，并在主流推理类榜单中名列前茅。
360智脑官方宣布，其自主研发的“奇元大模型”已通过备案并成功落地。值得一提的是，今年9月，该模型已获批面向公众开放，使得360成为国内首家两个大模型均通过备案的科技企业。这些数据充分证明了360智脑大模型在处理复杂问题和多领域应用上的优越性。
11 月 4 日，三六零(601360.SH，下称“360”)大模型“奇元大模型”通过备案落地。今年 9 月，“ 360 智脑大模型”已获批面向公众开放。 360 公司也成为国内首家两个大模型均通过备案的科技企业。 从大模型定位和应用角度来看，奇元大模型具备充足的灵活性和可扩展性，商业化和产品定位以B端用户为主，后期将会聚焦更多的商业化应用和垂直领域，帮助用户提升工作效率。 此�
旗下的“知海图AI”大模型即将面向社会公众开放服务。该大模型具备千亿级参数和更强的逻辑推理能力，旨在持续赋能创作者、讨论场、信息获取、内容运营等各项业务场景。“知海图AI”的能力将逐步应用于对创作的赋能、对讨论场的赋能和对信息获取的赋能中。
面壁智能多模态大模型应用「面壁露卡Luca」正式面向公众开放服务。「面壁露卡Luca」于今年5月正式推出，是面壁智能基于其自研千亿参数基座模型CPM打造的多模态智能对话助手。面壁智能还与清华大学NLP实验室、OpenBMB开源社区合作，推动大模型技术在各行各业的落地。
腾讯混元宣布开放文生图功能，可以根据关键词生成图片，具有强大的中文理解能力。它能够生成各种风格的图片，包括景观、人物、动漫等。腾讯混元文生图已经被180多个业务接入，将在广告、游戏、内容等领域发挥作用。
在今日的百度世界大会上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏表示，自10月17日起，企业用户可登录百度智能云官网，在千帆大模型平台上申请测试文心大模型4.0的API。千帆大模型平台已经成为中国最大、最开放的大模型开发平台，有包括文心一言在内的42个主流大模型入驻，覆盖各行各业近500个场景。文心大模型4.0已经同步开始邀请测试。
Vivo蓝心大模型已经发布，据官方介绍，蓝心大模型包含覆盖十亿、百亿、千亿三个参数量级的五款vivo自研大模型，全面覆盖用户核心场景。蓝心大模型官网已经上线，官网也介绍了蓝心大模型的更多信息。这种能力可以在自然语言处理、医疗诊断、金融风控等多个领域进行广泛地应用。
11月4日，出门问问自研大模型「序列猴子」正式向全社会开放。广大用户可登陆基于「序列猴子」的AI写作助手奇妙文或AI开放平台体验。「奇妙文」灵活简洁的编辑模式支持续写、改写、扩写、缩写、提炼要点、风格转换、纠错、翻译八大AI写作功能，用户可以在写作过程中一键唤醒AI帮助自己创作，并且还能在写作中让AI自动生成图片。
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Medbeat是一个基于人工智能的在线医疗诊断和建议平台。用户可以通过回答AI生成的问题来获取完整的医疗摘要、专家建议和实验室检查推荐,实现精准诊断。平台还提供医生预约、上门采样等服务。Medbeat致力于利用AI技术改善医疗诊断,提高诊断效率。
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Datazom是一款数据分析工具，可以上传CSV/Excel文件进行数据分析，并通过AI提供问题解答。它还提供了数据缺失值处理选项，可以将缺失值替换为0。支持拖放文件上传，用户友好。
ZeroNVS 是一款用于从单张真实图像进行零样本 360 度全景合成的工具。它提供了 3D SDS 蒸馏代码、评估代码和训练好的模型。用户可以使用该工具进行自己的 NeRF 模型蒸馏和评估，并且可以在各种不同的数据集上进行实验。ZeroNVS 具有高质量的合成效果，并且支持自定义的图像数据。该工具主要用于虚拟现实、增强现实和全景视频制作等领域。
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