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索尼《GT 赛车 7》中的 Sophy AI 将带来更具挑战性的游戏体验

2023-11-02 15:17 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 2 日消息:在本周的更新中，Gran Turismo 7 《GT赛车7》游戏将迎来人工智能升级，索尼将其 Sophy AI 代理作为游戏的常设特性推出。此前，这家娱乐公司曾在今年初的几周内进行了有限的测试，但随着 GT7 Spec II 更新明天早晨推向游戏主机，Sophy 将能够在游戏的九个赛道上驾驶 340 辆赛车

索尼，游戏手柄，PlayStation 5

在赛车游戏中，理想的情况是 AI 的表现足够好，使得比赛具有挑战性，但也不至于让玩家感觉尝试赢得比赛是徒劳无功。然而，要实现这一点并非易事。早期的 GT 版本的 AI 主要沿着预先编程的线路行驶，几乎不考虑人类玩家想要如何驾驶他们的赛车。与此相比，微软长期运营的 Forza 系列实际上源自一个神经网络实验，并且在最近，其开发人员使用每个人类玩家的数据来训练一个 AI 代理，以填充他们的游戏，尽管结果不尽人意。

索尼 AI 于 2022 年将 Sophy 介绍给了全世界，通过在 Nature 杂志上发表的论文解释了如何训练 AI 击败世界上最优秀的 GT 玩家。今年 2 月底，游戏中新增了一个限时特性，设置了一系列的四对一比赛，玩家可以与不同难度级别的 Sophy 对战，以及一场完全释放 AI 能力的比赛，而在这场比赛中，AI 几乎是不可战胜的

索尼 AI 的高级研究科学家 Kaushik Subramanian 解释说：「真正的挑战是要在 Sophy 赛车保持对周围对手的尊重——即展现良好的体育精神——与在比赛中保持竞争力之间找到良好的平衡，确保它试图利用位置优势。」

然而，仅仅替换旧的游戏内 AI 并不是那么简单，玩家只能在快速赛（原为街机模式）中与 Sophy 竞赛。

索尼 AI 的主管 Peter Wurman 说：「这项技术允许我们同时运行 20 辆赛车，这是一个限制。我们一直在努力制定可以驾驶许多，许多汽车的政策。」

他透露，研究的目标是使代理能够完全替换内置的 AI，为所有类型的玩家提供更为逼真、更令人愉悦的赛车体验

此次更新还增加了七款新车（包括 Lexus LFA、Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II、最新的 Porsche 911 GT3 RS 和特斯拉Model 3）、一条具有三种布局的新雪道、一些额外的活动，包括 50 个新的许可证测试，以及四人分屏赛车（仅在 PS5 上）。

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