微软开始面向企业销售 Microsoft 365 Copilot，预计到 2026 年每年可创收 100 亿美元

站长之家(ChinaZ.com) 11 月 2 日消息:微软正准备迎接其下一个增长周期。本周三，该公司开始销售面向商业用户的 Office 应用订阅服务的 Microsoft 365 Copilot 人工智能插件。

这项功能将出现在 Word、Excel 和其他 Office 程序中，每人每月的费用为 30 美元。Piper Sandler 的分析师 Brent Bracelin 和 Hannah Rudoff 在本周早些时候给客户的一份报告中写道，这可能使得微软到 2026 年的年化收入超过 100 亿美元。

微软旨在充分利用其在生产力软件市场的领先优势，在这个市场上，Google 一直在努力增加市场份额。同时，Google 也在销售名为 Duet AI 的增强功能，该功能是为其 Workspace 工具的订阅服务提供的。

Piper Sandler 的模型假设有 18% 的符合条件的用户将使用 Copilot。Bracelin 在周二接受 采访时表示，这可能有些过于乐观，但「这其中确实存在着错失恐惧症（FOMO）的元素。如果你所在的行业有竞争对手使用了 Copilot 而你没有，那你就处于劣势。」

Piper Sandler 给予微软股票「买入」评级，今年该公司股价已上涨 41%，而宽泛的标准普尔 500 指数仅上涨 9%。

微软的 CEO Satya Nadella 在上周的电话会议上对分析师表示：「客户告诉我们，一旦他们使用了 Copilot，就无法想象没有它的工作生活。」

在今年 3 月揭示了 Copilot 的计划后，微软在 9 月宣布，它将首先瞄准最大的公司。在上周的通话中，Nadella 说，在财富 100 强企业中，有 40% 的公司正在使用一个自 5 月以来就开始的邀请制的付费早期访问计划中的 Copilot，并且列举了五个客户的名字：Bayer、KPMG、Mayo Clinic、Suncorp 和 Visa。

由于预览版在不到六个月前的 5 月份才发布，因此目前还没有太多有关 Copilot 如何影响性能的数据。

Gartner 的技术行业分析师 Jason Wong 表示：「我们甚至与早期访问客户进行的许多交谈中都说，时间太短，无法真正看到他们如何使用这些工具的定性方面。」

为了获得对 Copilot 的访问权限，公司至少需要为员工购买 300 个许可证。微软面临的挑战是超越小范围的终端用户，实现广泛部署，这可能需要时间。

Wong 说，Gartner 鼓励组织尝试生成式 AI，它可以用少量的人类输入创建合成图像和文本。

他说：「我认为，在接下来的两到三年里，对于像 Copilot 这样的技术，达到 20% 的使用率是合理的，因为会有早期采用者，也会有快速跟随者。」

Piper Sandler 的 Bracelin 说，最容易为公司的高薪 CEO 分发 Copilot，因为他们的时间非常宝贵。这个工具可以帮助他们优先处理电子邮件消息，并快速理解文档。

但是 Wong 说，高层可能最终会给技术支持带来麻烦。最明智的做法可能是首先将 Copilot 提供给那些已经利用生成式 AI 进行个人使用，并且熟悉其可能产生的不准确信息等缺点的技术娴熟的员工。

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