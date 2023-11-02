阿里云发布通义星尘、通义灵码等产品 推出大模型应用开发平台阿里云百炼

站长之家（ChinaZ.com）11月2日 消息:在昨日的2023云栖大会上，阿里云发布了多个重要的产品和技术。

首先是通义大模型家族的更新。阿里云发布了千亿级参数规模的大模型通义千问2.0，综合性能超过了 GPT-3.5，正在追赶 GPT-4。此外，通义千问 APP 也在各大手机应用市场上线，用户可以直接体验最新模型能力。

同时，阿里云还发布了8个行业大模型，涵盖了编码助手、阅读助手、工作学习 AI 助手、个性化角色创作平台、智能投研助手、智能客服、个人专属健康助手和 AI 法律顾问等领域。

具体为:通义灵码-智能编码助手 、通义智文-AI阅读助手 、通义听悟-工作学习AI助手 、通义星尘-个性化角色创作平台 、通义点金-智能投研助手 、通义晓蜜-智能客服 、通义仁心-个人专属健康助手 、通义法睿-AI法律顾问。

其中，通义灵码是一款基于阿里云通义代码大模型打造的智能编码助手，基于海量优秀开源代码数据集和编程教科书训练，可根据当前代码文件及跨文件的上下文，自动生成行级/函数级代码、单元测试、代码注释等，此外还具备代码解释、智能研发问答、异常报错排查等能力，并针对阿里云 SDK/OpenAPI 使用场景调优，为开发者带来高效、流畅的编码体验。目前，通义灵码已面向所有开发者开放公测，各大 IDE 插件市场均已上线，广大开发者下载后即可体验。

通义星尘是一款个性化角色创作平台，其基于大规模高质量个性化对话数据，采用分阶段的个性化训练策略，使得模型在保持通用能力的基础上，延伸出拟人、具有情感、鲜明语言风格的能力，在角色的个性、风格遵循上具有更强的指令遵循能力。

其次是人工智能平台 PAI 的全新升级。PAI 采用了新一代 AI 集群网络架构，支持高达10万卡量级的集群可扩展规模，并在大模型训练任务中节省了超过50% 的算力资源。许多大型企业和机构都选择在阿里云上训练大模型，如零一万物等。

另外，阿里云还发布了一站式大模型应用开发平台阿里云百炼，集成了国内外主流优质大模型，并提供了模型选型、微调训练、安全套件、模型部署等服务和应用开发工具。

阿里云百炼:https://bailian.aliyun.com/

通义官网:https://tongyi.aliyun.com/

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