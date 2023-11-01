蚂蚁SOFAStack在云栖大会发布新一代云原生PaaS平台

站长之家（ChinaZ.com）11月1日 消息:11月1日，在云栖大会上，蚂蚁集团正式发布CodeFuse全面加持的SOFAStack5.0升级版本，向企业提供全方位研发运维智能助手相关能力。这是继蚂蚁集团在外滩大会发布代码大模型CodeFuse之后，首次公布面向行业的商业化产品进展。

“大模型将为研发效能带来颠覆性机遇。”蚂蚁集团数字科技事业群产品总监马振雄在发布会上指出。

记者了解到，目前CodeFuse已经与SOFA产品线全面融合，涵盖设计、研发、测试、运维等领域，形成从领域建模到智能运维的端到端Copilot产品解决方案，预计将为企业产研效能提升30%。

具体而言，客户在使用SOFAStack时，相当于为企业开发者配备专属智能副驾驶，和机器人“辅助设计”、“结对编程”、“运维助手”，通过人机交互助手提升日常代码研发、测试、运维过程中的效率和质量。对企业而言，引入智能副驾驶可以显著提升人效质量，降低总体成本。

此外，SOFAStack针对Codefuse大模型提供了多任务微调和高性能推理能力，结合企业专有数据构造更懂客户业务的智能副驾驶。而随着CodeFuse在产品线中不断深度融合，SOFAStack将为企业打造新一代AI云原生PaaS平台，使其在开发运维、数据分析、应用治理、绿色计算方面取得更智能的能力，可以加速响应业务创新和价值交付。

针对当下企业应用上云「更异构、更智能、更经济」的三大需求趋势，马振雄表示，SOFAStack提供了一系列云原生解决方案，帮助企业在云环境下快速构建、部署和管理应用程序。这些解决方案可以满足不同行业和企业的需求，并为企业提供更加灵活和高效的技术支持。例如，针对行业进入多云时代，边缘资源调配、云上云下应用开发等统一管理挑战，其拳头产品MESH升级架构，从原来的经典Sidecar架构开始演变为Node架构，同步进行了性能、服务治理、业务可观测能力等全方位优化。

Forrester报告曾分析指出，以云原生为关键能力的下一代云平台，不仅可以基于全栈云原生架构灵活适应市场变化，而且可以通过全云开发实践帮助企业在云上快速验证创新思路，还能借助云平台的各类自动化能力降本增效强化韧性。

“服务网格降低了我们的上云门槛。如果做云原生改造，系统的所有代码都要重写一遍，大概需要20个人投入一年时间;使用网格（Mesh）只要5个人两三个月就能上云。”传统金融机构信息科技架构规划负责人在Forrester调研时表示。根据报告测算，三年内有10个单体应用不需要经过云原生改造，即可直接上云后统一治理，总体效率提升为企业带来941万元的收益。

据悉，SOFAStack是国内部署云原生技术最广泛的平台之一，基于支付宝、蚂蚁集团各项业务需求进行研发迭代，并服务于超100家银行迈向云原生转型，已经构建了完整金融级的云原生PaaS解决方案。

（举报）