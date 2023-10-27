智谱AI推出第三代基座大模型 上线新一代「智谱清言」

站长之家(ChinaZ.com) 10月27日 消息:智谱AI宣布于2023中国计算机大会（CNCC）上，推出了全自研的第三代基座大模型 ChatGLM3及相关系列产品。

据介绍，今年以来，这是智谱AI第三次对ChatGLM基座模型进行了深度优化，拥有了更强大的功能。智谱AI采用了独创的多阶段增强预训练方法，更丰富的训练数据和更优的训练方案，使训练更为充分。

评测显示，与 ChatGLM 二代模型相比，在44个中英文公开数据集测试中，ChatGLM3在国内同尺寸模型中排名首位。其中，MMLU提升36%、CEval提升33%、GSM8K提升179% 、BBH提升126%。

ChatGLM3本次集成了自研的 AgentTuning 技术，激活了模型智能体能力，尤其在智能规划和执行方面，相比于ChatGLM二代提升1000% ;开启国产大模型原生支持工具调用、代码执行、游戏、数据库操作、知识图谱搜索与推理、操作系统等复杂场景。

ChatGLM3本次推出可手机部署的端测模型 ChatGLM3-1.5B 和 ChatGLM3-3B，支持包括Vivo、小米、三星在内的多种手机以及车载平台，甚至支持移动平台上 CPU 芯片的推理，速度可达20tokens/s。精度方面 ChatGLM3-1.5B 和 ChatGLM3-3B 在公开 Benchmark 上与 ChatGLM2-6B 模型性能接近。

在全新升级的 ChatGLM3赋能下，生成式 AI 助手智谱清言已成为国内首个具备代码交互能力的大模型产品（Code Interpreter），可支持图像处理、数学计算、数据分析等使用场景。

以下分别为:

处理数据生成图表

画图:

上传SQL代码分析:

体验网址：https://top.aibase.com/tool/zhipuqingyan

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