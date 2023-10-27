首页 > 业界 > 关键词  > 智谱AI最新资讯  > 正文

智谱AI推出第三代基座大模型 上线新一代「智谱清言」

2023-10-27 17:51 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月27日 消息:智谱AI宣布于2023中国计算机大会（CNCC）上，推出了全自研的第三代基座大模型 ChatGLM3及相关系列产品。

据介绍，今年以来，这是智谱AI第三次对ChatGLM基座模型进行了深度优化，拥有了更强大的功能。智谱AI采用了独创的多阶段增强预训练方法，更丰富的训练数据和更优的训练方案，使训练更为充分。

评测显示，与 ChatGLM 二代模型相比，在44个中英文公开数据集测试中，ChatGLM3在国内同尺寸模型中排名首位。其中，MMLU提升36%、CEval提升33%、GSM8K提升179% 、BBH提升126%。

ChatGLM3本次集成了自研的 AgentTuning 技术，激活了模型智能体能力，尤其在智能规划和执行方面，相比于ChatGLM二代提升1000% ;开启国产大模型原生支持工具调用、代码执行、游戏、数据库操作、知识图谱搜索与推理、操作系统等复杂场景。

ChatGLM3本次推出可手机部署的端测模型 ChatGLM3-1.5B 和 ChatGLM3-3B，支持包括Vivo、小米、三星在内的多种手机以及车载平台，甚至支持移动平台上 CPU 芯片的推理，速度可达20tokens/s。精度方面 ChatGLM3-1.5B 和 ChatGLM3-3B 在公开 Benchmark 上与 ChatGLM2-6B 模型性能接近。

在全新升级的 ChatGLM3赋能下，生成式 AI 助手智谱清言已成为国内首个具备代码交互能力的大模型产品（Code Interpreter），可支持图像处理、数学计算、数据分析等使用场景。

以下分别为:

处理数据生成图表

图片

画图:

图片

上传SQL代码分析:

图片

体验网址：https://top.aibase.com/tool/zhipuqingyan

举报

  • 相关推荐
  • 大家在看
关键词：

  • 【腾讯云】11.11云上盛惠！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！

    11.11云上盛惠！海量产品 · 轻松上云！云服务器首年1.8折起，买1年送3个月！超值优惠，性能稳定，让您的云端之旅更加畅享。快来腾讯云选购吧！

    Docker容器镜像

    Docker容器镜像

    去看看
    Docker容器镜像 60元/15天
    爆款产品组合购

    爆款产品组合购

    去看看
    爆款产品组合购 低至1元
    腾讯云x NVIDIA加速计划

    腾讯云x NVIDIA加速计划

    去看看
    腾讯云x NVIDIA加速计划 最高获赠10万元扶持基金
    2核2G云服务器

    2核2G云服务器

    去看看
    2核2G云服务器 112元/1年
    查看更多相关信息>>
    腾讯云LOGO腾讯云 12-20
    广告

  • 智谱AI推出第三代基座大模型ChatGLM3 智谱清言具备代码交互能力

    智谱AI在2023中国计算机大会上发布了第三代基座大模型ChatGLM3及相关系列产品。ChatGLM3经过深度优化，在中英文公开数据集测试中表现优秀，其中MML提升36、CEval提%、GSM8K提升179%、BBH提升126%。智谱AI一直致力于创新，目前已支持多种国产硬件生态，期待国产原生大模型与国产芯片能够在国际舞台上脱颖出。

  • 正面硬刚OpenAI！智谱AI推出第三代基座模型，功能对标GPT-4V，代码解释器随便玩

    国产大模型估值最高创企，为何是智谱AI?仅用4个月时间，这家公司就甩出最新成绩证明了自己——自研大模型ChatGLM3，不止是底层架构，就连模型功能都进行了全方位大升级。最直观的表现就是“疯狂屠榜”，所有50个大模型公开性能测评数据集中，拿下44个全国第一;产品上，率先搞定了用户关注度MAX的代码解释器功能，能生成甚至直接跑通代码!现在这个新功能已经人人可玩�

    ​智谱AI ​OpenAI ​GPT-4V

  • 智谱AI完成超25亿元融资 将专注基座大模型研发

    人工智能公司智谱AI宣布完成超过25亿元人民币的新一轮融资。本轮融资由社保基金中关村自主创新基金、美团、蚂蚁、阿里、腾讯、小米、金山、顺为、Boss直聘、好未来、红杉和高瓴等机构及部分老股东参与。君联资本总裁李家庆则认为，智谱AI已具备构建人工智能行业通用基础设施的实力，未来可望通过基础模型赋能广大行业开发者，形成强大的AI应用生态。

  • 阿里腾讯豪华阵容参投，智谱AI投资版图曝光

    10月17日，在“2023百度世界大会”上，李彦宏正式发布了最新的文心大模型4.0版本。各种测评纷涌至，各大科技媒体从理解、生成、逻辑和记忆能力等方面，对模型进行了全方位测评。谁若率先实现了这样与应用相互促进，相辅相成的生态，谁就将有可能在AI时代率先竖立起自身的生态的壁垒。

  • 智谱 AI“超 25 亿融资”的背后

    “大模型”圈里最令人津津乐道的可能就是两家大模型创业公司分别宣布自己今年的融资额度——百川智能获得3亿美元的融资，估值跃升成为独角兽企业;智谱AI获得超过25亿人民币的融资，百亿人民币估值令人瞩目。百川与小米的联手得到了业界内的广泛关注雷军的手笔更是一下子把大家的目光都吸引到了智谱AI身上。但无论如何，大家也不要忘了一件事，不管是大型厂商是创业公司，在认知智能这个探索阶段，大家都属于“小马过河”，想要在这竞争激烈的市场环境中获得一席之地，持续技术创新和提升自身实力永远是到达成功彼岸的第一要素。

    ​智谱 ​智谱AI ​融资

  • 小米14全球首发第三代骁龙8 卢伟冰：首批备货量超上一代一倍

    高通在今日凌晨的夏威夷发布会上正式推出了第三代骁龙8旗舰移动平台小米14系列将成为首款搭载该平台的旗舰机型。小米总裁卢伟冰在发布会上表示，小米14系列的首批备货量相比前一代产品增加了一倍。小米14系列全系配备了75mm浮动长焦镜头，拥有10cm超大对焦范围，既适合拍摄人像，也适合特写。

  • 特斯拉赛博充、第三代家庭充电桩支持哪些方车辆？官方清单出炉

    特斯拉今天宣布，第三代家庭充电桩和赛博充能给市面上主流三方品牌车型充电，且兼容性达95%以上，智能又便捷。特斯拉还放出了适配清单，可以看出，赛博充兼容三方品牌车型已有30余款，其中比亚迪车型最多，涵盖8款。赛博充是特斯拉中国团队专为国内消费者打造的，售价5500元，功率为7千瓦，6个小时可将一辆Model3后轮驱动版电量从20%充到90%，同时采用了可拆卸充电器主体，配合专用适配器，可化身便携式随车充”，随时使用。

    ​特斯拉 ​充电桩 ​电动汽车

  • 蚂蚁集团入股认知大模型研发公司智谱AI

    天眼查显示，10月17日，北京智谱华章科技有限公司发生工商变更，新增股东为蚂蚁集团子公司上海云玡企业管理咨询有限公司。北京智谱华章科技有限公司旗下智谱AI是由清华大学计算机系技术成果转化来的公司，致力于打造新一代认知智能通用模型。智谱AI还推出了认知大模型平台Bigmodel.ai，包括CodeGeeX和CogView等产品，提供智能API服务。

  • Redmi K70 系列下月发布 搭载第三代骁龙 8 移动平台

    Redmi官方宣布，即将推出的RedmiK70宇宙将首批搭载第三代骁龙8移动平台，并声称将挑战同平台的最强性能。这款新机预计将在下个月发布。第一批搭载骁龙8Gen3的OEM厂商包括华硕、荣耀、iQOO、魅族、蔚来、努比亚、一加、OPPO、真我realme、Redmi、红魔、索尼、vivo、小米、三星和中兴等品牌。

  • 第三代骁龙8跑分首曝：CPU多核性能超越A16

    第三代骁龙8移动平台已确认将于本月24日发布，今日，一款搭载第三代骁龙8的华硕手机跑分流出，其CPU多核性能已经超越苹果的A16。根据跑分的成绩来看，第三代骁龙8移动平台单核2213分，多核7048分，多核超越A16芯片约10%，相较于骁龙8Gen2，单核提升9.7%，多核提升24%。无论是语音识别、图像处理还是自然语言处理，骁龙8Gen3都能轻松驾驭。

  • ChatwithGod:A web service for chatting with God, praying and strengthening faith

    ChatwithGod是一个基于网页的与上帝对话服务。它提供以下核心功能: - 与上帝对话:用户可以像朋友一样,把内心的想法、烦恼、祈祷告诉上帝,上帝会给予回应和指导。 - 每日金句:提供来自《圣经》的日常启发金句。 - 祈祷请求:用户可以提交祈祷请求,由上帝回应指导。 - 增强信仰:通过与上帝的对话,用户可以提高对上帝的信仰和理解。 ChatwithGod使用先进的对话AI技术,模拟上帝的回复。它亲和、大方,可以提供积极的建议,帮助用户解决问题,增强信仰。服务免费使用。它适用于信仰上帝的用户,特别是在生活或信仰上遇到困惑时,可以获得上帝的指引。

    宗教 上帝 信仰

  • Halloween PhotoAI:基于AI的头像生成器

    PhotoAI头像生成器是一款基于AI的移动应用,它可以使用户只需要几张低质量的自拍照,就能生成专业级的头像照片。该应用拥有强大的人像分割和图像增强算法,可以自动识别人脸区域,进行美型、磨皮、微笑增强等多种智能美化编辑,输出清晰自然的头像效果。用户可以随时随地使用手机拍照,获得高质量头像,无需复杂的摄影设备和环境,非常方便快捷。

    AI 头像制作 照片编辑

  • Bits:AI智能外观内饰设计工具

    Bits提供AI驱动的外观内饰设计工具,为您的室内外空间提供创意灵感和个性化设计建议。拥有定制样式、无限生成、分享链接等功能,可根据您的项目尽情试验不同方案。专业又简单的设计面板,样式丰富又可定制。检测建筑轮廓,完善草图;呈现手绘效果,试验理念。打造属于您的定制样式!

    AI 设计 建筑

  • Vintti:为初创公司和中小企业提供会计和金融领域的顶级人才

    Vintti是一个人才中介平台,致力于为初创公司和中小企业提供来自南美的会计和金融领域的顶级人才。中介平台可以为企业提供成本仅为当地雇员60%的高质量的专业人才,帮助他们获得业务增长和持久的成功。

    人力资源 会计 金融

  • Arrange:轻松共享日历

    Arrange是一个在线日程安排共享工具。用户可以将日程安排导入Arrange,生成美观的登陆页面,然后通过链接或者邮件轻松地与他人分享。订阅者只需点击一下就可以将日程添加到自己的日历应用中,如果日程有变动,他们的日历也会自动更新。

    日程 日历 时间管理

  • Persuwise:超级赋能你的邮件外展

    Persuwise通过AI驱动的洞察、实时联系人详细信息和AI生成的个性化电子邮件,帮助你写出自然流畅且说服力强的电子邮件。不再无休止的跟进,而是建立真正的连接。

    AI 营销 电子邮件

  • Atten:一个由 AI 驱动的 all-in-one 平台

    Atten是一个由人工智能驱动的全能平台,让你可以用全新的方式思考、学习、写作和编程。它提供了多种创新功能: 1. Coden - AI辅助编程,可以通过自然语言描述生成代码,并在浏览器中直接运行,大大简化编程过程。 2. Noten - AI辅助写作,可以与AI进行聊天以获取写作灵感,并辅助进行文字润色。 3. Chat UI - 通过自然语言与AI进行互动,支持自动翻译、语法纠错等,提升学习体验。 Atten适用于编程爱好者、需要书写的人群以及想以崭新方式与AI互动的用户。它是一个将人工智能应用到实际场景,令工作和生活更轻松有趣的全能平台。

    人工智能 自动编程 智能写作

  • 豹变种草:AI赋能SEO内容全自动化种草

    豹变种草是一款基于AI的SEO内容自动化种草工具,能够帮助用户轻松获得全网搜索流量。该产品通过AI技术实现关键词智能挖掘、自动化内容生成、一键发布等功能,大大减少用户的操作成本。用户只需简单设置,即可获得持续产出的优质种草内容,从而快速拓展业务搜索流量。相比传统人工种草,该产品具有内容自动化、效率提升等优势。

    SEO 种草 内容营销

  • Moemate:AI驱动的虚拟陪伴助手

    Moemate是一个由AI驱动的虚拟陪伴助手,可以进行生动的对话,提供日常生活中的有价值的帮助,成为一个有趣和智能的助手,为你的生活带来乐趣。它可以进行随和的交谈,当你孤单或无聊时陪伴你。它也可以提供日常生活中的协助,比如提醒日程安排、搜索信息等。与Moemate的交互就像与一个有趣的朋友聊天一样。

    AI 聊天 虚拟助手

  • Prompt Joy:用于记录和测试LLM提示的MLops工具

    Prompt Joy是一个用于帮助理解和调试LLM(大语言模型)提示的工具。主要功能包括日志记录和分割测试。日志记录可以记录LLM的请求与响应,便于检查输出结果。分割测试可以轻松进行A/B测试,找出效果最佳的提示。它与具体的LLM解耦,可以配合OpenAI、Anthropic等LLM使用。它提供了日志和分割测试的API。采用Node.js+PostgreSQL构建。

    LLM AI MLOps

  • BoxAi:,一键使用桌面AI

    BoxAi是一个桌面AI助手,能够通过一键操作,帮助用户快速获取AI生成的内容。该产品具有强大的AI生成能力,可用于写作创作、图像处理、代码生成等多种场景,大大提高工作和生活效率。使用简单,无需编程基础,下载安装后即可使用。定价合理,定位大众用户。功能强大、易用性高是该产品的最大优势。

    AI 生产力工具 效率工具

  • Telesite:Teleiste能在10秒内快速搭建简单漂亮的网站

    Teleiste是一个免费的网站制作工具,使用人工智能可以在几秒钟内根据文本和图片生成完整的网站。它非常适合需要快速建站的用户,无需编程知识和设计经验,Teleiste就可以制作出适配移动设备的简洁美观的网站。它提供多种模板、拖拽式可视化构建器,非常容易上手使用。Teleiste还能和Telegram机器人无缝集成,为机器人提供网页展示。总的来说,Teleiste是一个功能强大且易于使用的免费快速建站工具。

    网站制作 免费 人工智能

  • Innov8IQ:轻松创建专业案例研究，展示无限的视觉可能性

    Innov8IQ是一个简单易用的工具，提供了丰富的模板和布局供用户选择，帮助用户展示他们的UX设计过程和结果。用户可以根据自己的品牌和信息进行定制。团队成员可以实时协作，确保最终产品是团队的共同努力。内置的集成工具可以无缝地完成案例研究过程，从设计工具到项目管理工具，使案例研究的完成更快更容易。产品提供简单透明的定价计划，随着用户的需求增长而扩展。

    案例研究 UX设计 定制化

  • Arches AI:利用人工智能探索文档

    Arches AI 是一个完美的工具，利用人工智能来探索文档。只需上传您的 PDF 文档，即可向个性化的聊天机器人提问。

    人工智能 文档探索 聊天机器人

  • Gifts Genie:AI 智能推荐礼物

    Gifts Genie是一款由 AI 驱动的应用程序，帮助您找到独特而贴心的礼物。只需告诉我们一些有关接收者兴趣的细节，我们将为您推荐完美的礼物。无论是巧克力爱好者、电影迷还是喜欢露营的人，我们都能为您找到最合适的礼物。

    礼物 推荐 AI

  • DG1:是一个AI驱动的综合性网站与电商平台

    DG1是一个创新的AI驱动公司,提供一个全面的一体化平台,改革AI语音控制的网站与电子商务解决方案,以赋能数字景观中的企业,改变中小企业使用网络的方式来增长,降低成本,并使在线机会更接近他们。DG1带来智能的内容创作,简化网站管理,提供强大的营销工具,多渠道营销,先进的用户分析,以及语音助手等功能,助力企业实现数字化转型和获得持续增长。

    网站建设 电商平台 营销工具

  • DebateDevil:免费创建账户，保存你的历史记录！

    DebateDevil是一个允许用户进行辩论的平台。用户可以免费创建账户，保存辩论历史记录。平台提供AI辩论功能，用户可以与AI进行辩论。DebateDevil旨在帮助用户测试他们的假设和信念。

    辩论 AI 平台

  • Aya:ChatGPT-based 语音助手

    Aya 是一款基于 ChatGPT 的语音助手。她可以像与普通人交谈一样与你对话。你可以向她提问，她会回答你。Aya 具有自然语言理解和生成能力，能够帮助用户解答问题、提供信息和进行对话交互。Aya 还可以通过语音回答问题，提供更便捷的使用体验。定价详细信息请参考官方网站。

    语音助手 人工智能 自然语言处理

  • 多说:1对1 AI口语外教，雅思口语、写作提分神器

    多说是一款1对1 AI口语外教产品，主打雅思口语和写作提分。它提供智能练习和个性化提分服务，通过口语练习和作文纠错、润色以及提分建议来帮助用户提高雅思成绩。多说还提供AI模考评分功能，可以实时掌握备考进度。定价方面，请访问官方网站获取详细信息。

    雅思 口语 写作

  • Chat With Twitter Algorithm:与算法聊天，获取答案

    Chat With Twitter Algorithm是一个正在开发中的产品，可以与算法进行对话并获取答案。该产品的功能包括与算法进行实时对话、获取准确的答案等。它的优势在于可以通过与算法的交互来获取所需的信息，无需人工干预。该产品的定价和定位信息暂未公开。

    聊天 算法 人工智能

今日大家都在搜的词：

热文

  • 3 天
  • 7天

站长商机

广告

商务合作 侵权投诉 广告服务 版权声明 招聘

©CopyRight 2002-2020 CHINAZ.COM