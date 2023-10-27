FreeU：无需额外训练或微调即可提高图像生成质量

站长之家（ChinaZ.com）10月27日 消息:FreeU是一种新的人工智能技术，旨在提高生成模型的质量，而无需额外的训练或微调。它采用概率扩散模型，这是一种先进的生成模型类别，特别适用于与计算机视觉相关的任务。

与其他生成模型类别不同，如变分自动编码器（VAE）、生成对抗网络(GAN)和矢量量化方法，扩散模型引入了一种新颖的生成范式。这些模型利用固定的马尔科夫链来映射潜在空间，从而促进捕捉数据集中潜在结构复杂性的复杂映射。

项目地址:https://chenyangsi.top/FreeU/

最近，这些模型在各种计算机视觉应用中展示出了卓越的生成能力，包括图像合成、图像编辑、图像到图像的转换以及文本到视频的生成。

扩散模型包括两个主要组件:扩散过程和去噪过程。在扩散过程中，高斯噪声逐渐加入输入数据，逐渐将其转化为几乎纯粹的高斯噪声。

相反，在去噪过程中，通过一系列学习的反向扩散操作来恢复原始输入数据。通常，使用U-Net来预测每个去噪步骤中的噪声去除。现有研究主要集中在使用预训练的扩散U-Net进行下游应用，对扩散U-Net的内部特性进行了有限的探讨。

一项联合研究从扩散模型的传统应用中出发，通过研究扩散U-Net在去噪过程中的有效性，引入了一种新的方法，称为“FreeU”，它可以在不需要额外计算负担的情况下增强生成样本的质量。

在推理阶段，引入了两个专门的调制因子，以平衡主干和跳跃连接的特征贡献。首先，称为“主干特征因子”的因子旨在放大主干的特征图，从而增强去噪过程。

然而，观察到主干特征缩放因子的引入，虽然带来了显著的改进，但有时会导致不必要的纹理过度平滑。为了解决这个问题，引入了第二个因子，“跳跃特征缩放因子”，以减轻纹理过度平滑的问题。

FreeU框架展示了与现有扩散模型的无缝适应性，包括文本到图像生成和文本到视频生成等应用。通过使用稳定扩散、DreamBooth、ReVersion、ModelScope和Rerender等基本模型进行基准比较，对这种方法进行了全面的实验评估。当在推理阶段应用FreeU时，这些模型显示出生成输出质量的显著提升。总之，FreeU是一种引人注目的技术，可以显著提高生成模型的质量，而无需额外的训练或微调，已在多个应用中得到成功应用。

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