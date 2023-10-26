比尔·盖茨:ChatGPT、生成 AI已经达到顶峰，GPT-5不会有太大改进

站长之家(ChinaZ.com) 10月26日 消息:在接受德国商业报纸 Handelsblatt 采访时，比尔·盖茨表达了对生成式人工智能发展轨迹的担忧。

比尔·盖茨认为，生成式AI如ChatGPT已经在功能上达到了极限，未来的发展将主要集中在完善而不是增加新的主要功能，包括OpenAI的GPT-5在内不会有太大的改进。这一看法与OpenAI持乐观态度的立场不同。

盖茨表示，从GPT-2到GPT-4的发展是令人难以置信的进步。他对未来两到五年内人工智能软件的准确性大幅提高以及成本下降持乐观态度。盖茨预计开发初期会出现停滞，尤其是 GPT-4，他认为 GPT-5可能无法超越技术极限。

尽管如此，盖茨对人工智能的短期潜力感到乐观。他预测正在进行的研究将使人工智能更加可靠和易于理解。他还提到，发展中国家将受益于人工智能，例如通过智能手机提供健康建议。

盖茨还讨论了人工智能芯片的成本问题，指出一些芯片的售价可能过高，但随着时间的推移，实际使用成本会降低。他还对人工智能如何改变医疗保健表示信心，强调人工智能有助于加快药物和疫苗的开发。

此外，盖茨还关注了通用人工智能（AGI）的未来发展，表示AGI的到来尚不确定，但可能代表着人类的深刻发展。他还提到了人工智能如何加密信息的重要性以及许多人和组织正在努力揭示人工智能的神秘面纱。

盖茨分享了他对人工智能在缓解气候变化方面发挥关键作用的看法，强调气候模型的不断改进以及新作物品种在高温条件下的潜力。他还提到他对利用人工智能技术增强电网的公司进行的投资，强调解决全球挑战的承诺。

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