OpenAI估值飙升 成为全球第三大最有价值初创公司

站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:OpenAI估值预计将飙升至800亿美元，成为全球第三最有价值的初创公司。这一数据让OpenAI超越了金融科技公司Stripe和时尚品牌Shein，仅次于TikTok的字节跳动和Elon Musk的SpaceX。

科技领域正在发生变革，巨头们开始寻求与初创公司合作，而不是将它们吞并。例如，亚马逊投资了Anthropic，微软则拥有OpenAI49%的股份。

OpenAI目前的估值为800亿美元，位列全球第三最有价值的初创公司，这是对人工智能潜力和实力的明证。科技领域的发展仍在以令人眼花缭乱的速度演进。

此外，OpenAI一直在与投资者进行谈判，计划出售高达10亿美元的员工股份，以帮助员工分享公司的成功，同时也提高公司在工程人才市场中的竞争力。

尽管全球初创公司的融资有所下降，但与人工智能相关的公司却蓬勃发展。投资者对人工智能的潜力充满信心，预见OpenAI及其同行有望成为未来的科技巨头。

OpenAI正处于高潮之中，计划从其明星产品ChatGPT中获得每年10亿美元的收入。而且，公司还在涉足人工智能芯片的研发，并引领着通用人工智能领域的发展。

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