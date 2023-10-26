Midjourney新网站上线 新增灯光模式、灯箱功能等

站长之家（ChinaZ.com）10月26日 消息:Midjoureny经过一番努力，终于上线了全新版本的网站，使用体验得到了极大的提升。 首先，最令人瞩目的改进是图片搜索速度的大幅提升，从网站显示到图片生成都将变得迅捷高效。一旦一切正常运行，这个新网站将很快取代现有的网站。

体验地址:https://beta.midjourney.com/home

这次更新的亮点包括:

全新网站，更快更稳定:Midjourney新网站经过精心设计和优化，不仅拥有炫酷的视觉效果，还在速度和稳定性上有了显著提升，消除了卡顿等问题。

全新灯光模式，打造逼真场景:新网站引入了全新的灯光模式，让用户更轻松地打造逼真的场景和氛围。通过调整灯光参数，作品更富立体感和层次感。

新灯箱功能，展示作品更直观:Midjourney新增了灯箱功能，让用户在网站上更直观地展示自己的作品，观众能更清晰地欣赏作品细节和创意。

个人搜索功能，查找作品更便捷:官方加入了个人搜索功能，用户可以通过关键词或分类标签迅速找到感兴趣的作品，促进学习和创意交流。

在测试版中可以看到，Midjourney个人中心中，图片的大小变得更小，排列更加紧凑，您再也不需要长时间滚动页面来寻找您所需的图片。

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