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笔记应用Tana发布更新 可一键将收集内容转换为精美网页

2023-10-25 16:06 · 稿源：站长之家

站长之家（ChinaZ.com）10月25日 消息:最近，笔记应用Tana发布了更新，支持用户将收集和整理的内容快速发布为精美的网页展示给你的受众。此前，Tana推出的AI功能支持从任何录制的音频里面生成待办事项清单。用户只需添加OpenAI 密钥，然后拖放所需的文件，就可以将音频转录成文本。

Tana是一款集合了Workflowy、Roam和Notion核心特点的综合型笔记应用。它融合了Workflowy的大纲、Roam的双链和Notion的数据库，提供了高度的统一性和灵活性，使笔记记录和整理变得简便而一致。

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官网:https://tana.inc/

Tana的第一个亮点是其细粒度的统一性。与其他笔记应用不同，Tana摒弃了文档和块的概念，一切都以节点（node）为基础，无论在哪个界面下，操作都保持一致。这意味着用户无需再纠结是要创建文档、页面还是块，同时实现了完美的筛选和过滤，使整理变得更加高效。

其次，Tana引入了Supertag，这是另一个令人惊叹的特点。Supertag是超级标签，允许用户为标签添加详细的描述和属性，如作者、出版日期、评级等。配置好Supertag后，每个标记为“书本”的笔记都会自动获得这些属性。这意味着用户可以更灵活地管理和组织笔记，无需依赖繁琐的YAML配置或数据库建立。

最后，Tana的Supertag还支持继承功能，这意味着用户可以根据需要进一步细化标签，创造更多属性，同时共享已有的属性。这提供了出色的数据管理和组织灵活性，用户可以自由地切片和呈现笔记库的内容。

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