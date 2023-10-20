恒生电子金融大模型LightGPT升级 推出金融智能助手光子

站长之家（ChinaZ.com）10月20日 消息:10月19日，恒生金融技术大会在杭州举行，恒生发布了金融大模型 LightGPT 最新的能力升级成果，并宣布开放产品公测。

恒生的金融大模型 LightGPT 是一款专为金融领域打造的大语言模型，经过训练和升级，对金融相关问题的理解和处理有更好的能力。LightGPT 在整体模型效果、安全合规性和推理速度方面都有提升，同时还实现了与华为昇腾系列的全面适配。

基于金融行业的大模型应用需求，恒生推出了金融智能助手光子，通过连接通用工具链、金融插件工具、金融数据和金融业务场景，解决大模型和实际应用之间的连接问题。光子赋能下的智能产品分为重塑和嵌入两种模式。重塑模式是基于大模型能力重构应用，嵌入模式是将大模型能力无缝集成到原有程序和应用中。恒生发布了多款光子赋能的智能产品，包括光子・文曲、光子・方圆、光子・善策和光子・慧营等。光子还可以提供各类金融特色插件，用户可以根据需求自定义业务插件，实现在传统应用中注入 AI 能力。

恒生旗下子公司恒生聚源带来了智能投研平台 WarrenQ 的最新产品升级和实践分享。WarrenQ 上新了 AI 写作、语音速记、小程序和招股书 / 公告深度问答等功能，同时持续深入金融业务场景，为投研人员提供智能化的数据分析和交互技术。

恒生将持续投入金融行业大模型生态建设，推动金融大模型和金融垂直智能应用的创新与实践，助力金融行业的数智化转型升级。

体验地址：https://www.hundsun.com/lightgpt

（举报）