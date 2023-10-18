中国信通院：8月国内市场手机出货量1898.5万部

Deep floyd是一个开源的文本到图像模型，具有高度的写实性和语言理解能力。它由一个冻结的文本编码器和三个级联的像素扩散模块组成：一个基础模型用于根据文本提示生成 64x64 像素的图像，以及两个超分辨率模型，分别用于生成分辨率逐渐增加的图像：256x256 像素和 1024x1024 像素。模型的所有阶段都利用基于 T5 transformer 的冻结文本编码器来提取文本嵌入，然后将其输入到一个增强了交叉注意力和注意力池化的 UNet 架构中。这个高效的模型在性能上超过了当前的最先进模型，在 COCO 数据集上实现了零样本 FID 得分为 6.66。我们的工作强调了级联扩散模型的第一阶段中更大的 UNet 架构的潜力，并展示了文本到图像合成的一个有前途的未来。