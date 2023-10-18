中国信通院：8月国内市场手机出货量1898.5万部

站长之家（ChinaZ.com）10月18日 消息:据中国信通院报告，2023年8月，国内市场手机出货量1898.5万部，同比增长0.03%，其中，5G手机1564.5万部，同比增长9.6%，占同期手机出货量的82.4%。
2023年1-8月，国内市场手机总体出货量累计1.67亿部，同比下降4.5%，其中，5G手机出货量1.33亿部，同比下降3.8%，占同期手机出货量的79.5%。
2023年8月，国内手机上市新机型55款，同比增长14.6%，其中5G 手机30款，同比增长50.0%，占同期手机上市新机型数量的54.5%。1-8月，上市新机型累计293款，同比增长8.1%，其中5G 手机133款，同比下降5.7%，占同期手机上市新机型数量的45.4%。
2023年8月，国产品牌手机出货量1684.3万部，同比下降5.7%，占同期手机出货量的88.7%;上市新机型47款，同比增长23.7%，占同期手机上市新机型数量的85.5%。1-8月，国产品牌手机出货量累计1.38亿部，同比下降8.7%，占同期手机出货量的82.7%;上市新机型累计266款，同比增长7.3%，占同期手机上市新机型数量的90.8%。
（举报）