百度网盘智能助理上线“云一朵” 用户已达 2000 万

站长之家（ChinaZ.com）10月17日 消息:在百度世界2023大会上，官方宣布百度网盘智能助理上线“云一朵”，实现语音搜索即可获取相关所需视频分类、智能提取视频语音转文字。
据百度介绍，其个人云智能助理“云一朵”，实现从图形界面交互到自然语言交互的转变，增强了多模态信息理解，能对视频精准定位、一键总结视频内容、提炼金句，技术全球领先。
目前，百度网盘云一朵用户已达到2000万。
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10月17日，以“生成未来”为主题的“百度世界2023”在北京首钢园举办。在这场下半年最值得关注的科技大会上，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏以《手把手教你做AI原生应用》为主题发表演讲，发布文心大模型4.0版本，并带来新网盘、新地图等十余款AI原生应用。李彦宏表示，过去十年，百度定义了什么叫网盘；未来十年，百度将用AI重新定义新的网盘。
在今天举办的百度世界2023上，李彦宏发布文心大模型4.0版本，并带来新搜索、新地图等十余款AI原生应用。通过对海量文档、图片和视频的理解和再生成，百度网盘拥有了创作能力。正如李彦宏此前所说，AI原生应用不是对移动互联网App和PC软件的简单重复是要能解决过去解决不了或解决不好的问题”。
百度网盘超级会员年卡官方售价298元，今日20点预售直降至178元，赠送B站大会员季卡。本次大促为预定大促，活动时间10月13日20点~10月30日，限量2万单。预售期充值不到账，下单预定名额，31号充值到账。购买百度网盘超级会员年卡的用户还可选择赠送优酷会员季卡。请注意，该促销仅限于个人使用，不支持退款，请谨慎下单哦。百度网盘SVIP特权包括但不限于以下内容：无广告、下载速度更快、文件管理更方便等。购买前需在百度网盘开启手机号登录再下单。特惠价格有限，欲购从速！
百度世界大会 2023 将于 10 月 17 日在北京首钢园举办，百度创始人、董事长兼首席执行官李彦宏将进行长达一小时的主题演讲，“手把手教你做AI原生应用”，并现场演示发布一系列百度全新重构的AI原生应用。作为AI原生应用“排头兵”，百度文库将在大会全新亮相，并重磅发布多项AI“杀手级功能”。10 月 11 日，百度举办“百度世界大会 2023 媒体预沟通会”，百度副总裁、互
之前茅台与瑞幸联名销售酱香拿铁十分火爆，在线上线下赚足了眼球。虽然瑞幸宣布与茅台合作，但茅台实际上只卖给瑞幸8吨的酱香拿铁仅获得2000万元的利润。虽然联名产品对贵州茅台整体营收影响不大，但在年轻化市场中取得成功，如酱香拿铁成为爆款产品，仍然具有一定意义。
2023年9月，全球芯片IP巨头Arm在美国纳斯达克成功上市，软银集团通过这笔交易获得了约2000亿人民币的丰厚回报。这个结果不仅帮助软银集团止血回暖，也让马云收获了巨大成功。Arm上市预示着新一轮科技革命和产业变革即将到来，马云也将继续在科技创新的浪潮中占据重要一席之地。
真我骁龙8Gen3旗舰安排了潜望长焦有一款2000元价位的新机也配备了潜望长焦。在部分手机厂商眼里，潜望长焦配置仅限超大杯版本，像苹果iPhone15系列、三星GalaxyS23系列等等。有了潜望长焦，手机在提升变焦能力的同时能保持一定的机身厚度与良好的手感。
近日，西安市灞桥区人民法院依法审理了一起侵害商标专用权纠纷案。2020年12月14日，鸿星尔克公司委托代理人登录某宝网，浏览网页时发现一家名为“鸿红星尔克”的网店销售“鸿星尔克”系列产品。判决作出后，双方均未提起上诉。
小红书摄影博主“知影Studio”分享了他用AI创作的成功案例，为电商领域带来了一条爆款应用。一位家政客户需要拍摄电商形象照，但预算有限，于是他决定使用AI来创作图像。随着AI技术的广泛应用，电商领域还有潜力为用户提供更多多样化和创新的内容。
当地时间周三，特斯拉宣布了一个重要里程碑，即该公司位于得克萨斯州的超级工厂生产了第2000万块4680电池。4680电池是特斯拉从头开始设计的一款新型电池，直径为46mm，长度为80mm，功率输出提升了6倍，续航里程提升了16%，每千瓦时的成本下降了14%。按照65kWh的单个电池组容量计算，这将足以每周生产1200多辆汽车。
Pali3是一种视觉语言模型，通过对图像进行编码并与查询一起传递给编码器-解码器Transformer来生成所需的答案。该模型经过多个阶段的训练，包括单模态预训练、多模态训练、分辨率增加和任务专业化。Pali3的主要功能包括图像编码、文本编码、文本生成等。该模型适用于图像分类、图像字幕、视觉问答等任务。Pali3的优势在于模型结构简单、训练效果好、速度快。该产品定价为免费开源。
CogVLM是一个强大的开源视觉语言模型。CogVLM-17B拥有100亿个视觉参数和70亿个语言参数。CogVLM-17B在10个经典的跨模态基准测试中取得了最先进的性能，包括NoCaps、Flicker30k字幕、RefCOCO、RefCOCO+、RefCOCOg、Visual7W、GQA、ScienceQA、VizWiz VQA和TDIUC，并在VQAv2、OKVQA、TextVQA、COCO字幕等方面排名第二，超过或与PaLI-X 55B相匹配。CogVLM还可以与您就图像进行对话。
Video Language Planning（VLP）是一种算法，通过训练视觉语言模型和文本到视频模型，实现了对复杂长期任务的视觉规划。VLP接受长期任务指令和当前图像观察作为输入，并输出一个详细的多模态（视频和语言）规划，描述如何完成最终任务。VLP能够在不同的机器人领域中合成长期视频规划，从多物体重新排列到多摄像头双臂灵巧操作。生成的视频规划可以通过目标条件策略转化为真实机器人动作。实验证明，与之前的方法相比，VLP显著提高了长期任务的成功率。
易程AI是一个免费的智能旅游规划小程序。它利用先进的AI技术,提供完整的旅游规划工具,让用户能够方便地规划出最佳的行程。主要功能包括:智能行程规划,根据用户偏好自动生成最优路线;目的地推荐,根据用户需求推荐最适合的目的地;酒店搜索,快速找到目的地附近的最佳酒店;旅游预算规划,智能计算出整个行程的费用支出;实用旅游小贴士,提供目的地的重要提示等。易程AI让旅行变得无忧无虑,用户可以享受到最美好的旅程体验。
AmigoAI是一个基于大规模语言模型的AI创作助手,帮助用户提高工作效率,实现自动化创作。它可以根据提示文本自动生成各类内容,支持代码、文章、故事等创作,还可进行智能对话。AmigoAI采用独特的深度学习技术,支持中文输入,输出风格连贯流畅。它是提升个人和组织产出的有力工具。
DALL-E 3是OpenAI的最新一代AI图像生成器，能够从文本提示中精确地生成高度逼真和详细的视觉效果。它首先于2023年10月发布给ChatGPT Plus和企业用户，并与ChatGPT紧密集成，简化了创建提示和维护图像上下文的过程。DALL-E 3采用了针对有害内容的安全措施，并使艺术家能够对其作品的使用行为进行控制。
Tribescaler是一个使用AI算法生成不可抗拒的推文钩子的工具。它可以帮助你获得更多的印象、建立更好的网络并赚更多的钱。通过Tribescaler，你可以轻松地生成钩子、优化钩子并获得灵感。它还提供了一个包含数千个钩子的库，涵盖20多个类别。Tribescaler已经被顶级内容创作者验证，并且早期用户一直在创作病毒式内容。加入我们的部落，获取病毒式内容的工具！
NotesAISync是一个帮助用户无缝连接Notion笔记和ChatGPT的非官方插件。它可以自动转换Notion中的笔记为ChatGPT可理解的prompt,从而实现笔记内容的智能问答、总结和创作等功能。该插件易于使用,支持网页和桌面端,可以大幅提升笔记的使用价值,是Notion用户提升工作和学习效率的重要工具。
Pretzel食物日记APP通过记录用户的饮食习惯,分析饮食结构和营养构成,帮助用户更好地了解自己的饮食习惯,达到管理体重、改善饮食的目的。该APP具有记录饮食、生成报告、提醒用户、统计热量等功能。其优势是界面简洁,使用方便,数据统计详细。定价合理,定位健康人群。
Tarori是一个基于AI的塔罗牌读牌助手。它利用塔罗牌的独特象征性和含义,为用户提供个性化的洞察、指导和自我发现。用户可以选择不同的塔罗牌阵式,系统会为他们抽取塔罗牌并进行解析。Tarori就像一个私人导师,用塔罗牌的智慧来指引每个人的内在旅程。
Podsee是一个网站，提供随机播放你喜欢的播客的功能。它基于Elixir语言开发，使用Phoenix LiveView框架构建。Podsee的优势在于可以帮助用户发现新的播客内容，并提供便捷的随机播放功能。Podsee是免费使用的。
Daystack是一个手机和网页端的应用,它可以帮助用户规划自己的一天。用户可以创建每天的活动列表,添加各种事件和任务。您可以从头开始构建这些行程或利用生成式人工智能的力量。该应用提供了日历和提醒功能,用户可以按自己的方式组织好一天的计划。这款应用简洁实用,可以提高用户的工作和生活效率。
Denoiser是一款iOS应用，可以去除录音中的杂音和噪音，使录音具有专业的音乐工作室效果。通过拖放噪音录音文件，AI算法会自动处理并提升录音质量。用户可以根据需要调整降噪程度，并下载处理后的文件。详细的研究论文可以在官网查阅，欢迎与团队分享您的想法。
Trik Ai是一款中式美学插件，提供古韵佳人、技法探秘等功能。用户可以通过该插件将设计作品融入东方文化的美学元素中，实现化繁为简的效果。该插件定位于设计领域，适用于需要加入中式美学元素的设计师和艺术爱好者。定价方面，请参考官方网站。
Dokkio是一款利用人工智能技术提供云文件协作的工具。它能帮助用户管理多个活动、搜索文档和文件、整理研究材料、组织内容库，并将所有文件和内容集中在一起。Dokkio将简单的存储转化为高效的团队协作。
Llemma是一个开放的数学语言模型，提供数据和训练代码。它可以用于数学相关的任务，如定理证明、数学文本生成等。Llemma具有高质量的数学训练数据，可以帮助用户进行数学研究和应用开发。Llemma的优势在于其开放性和灵活性，用户可以根据自己的需求进行定制和扩展。Llemma的定价信息请参考官方网站。
Stable-Diffusion-WebUI-TensorRT是一个用于Stable Diffusion的TensorRT加速扩展，可在NVIDIA RTX GPU上实现最佳性能。该扩展需要安装并生成优化的引擎才能使用。支持Stable Diffusion 1.5和2.1版本。安装步骤请参考官方网址。使用时，可以生成默认引擎，选择TRT模型，加速生成图像。可以根据需要生成多个优化引擎。详细的使用说明和常见问题请参考官方文档。
RealFill是一种图像补全的生成模型，通过使用少量场景的参考图像，能够填充图像中的缺失区域，并生成与原始场景相符的视觉内容。RealFill通过在参考图像和目标图像上微调预训练的图像补全扩散模型来创建个性化的生成模型。该模型不仅保持了良好的图像先验，还学习了输入图像中的内容、光照和风格。然后，我们使用这个微调后的模型通过标准的扩散采样过程来填充目标图像中的缺失区域。RealFill在一个包含多种复杂场景的新的图像补全基准测试中进行了评估，并发现其在性能上大大优于现有方法。
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