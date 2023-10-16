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OpenAI 悄然更改核心价值观：强调「专注 AGI」

2023-10-16 16:12 · 稿源：站长之家

站长之家(ChinaZ.com) 10月16日消息: OpenAI 已经悄悄地更改了其在公司招聘页面上的核心价值观。

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互联网档案馆于 9 月 25 日的页面快照显示，OpenAI 公司最初的核心价值观包括「大胆」、「深思熟虑」、「谦逊」、「重视影响」、「团队合作」和「注重成长」等特质。

根据该互联网档案，这一最初的核心价值观至少自 2022 年 1 月以来一直在使用。

OpenAI 的新核心价值观现在是「专注 AGI」、「强烈和顽强」、「规模化」、「创造受人喜爱的东西」和「团队精神」，这是根据该公司的招聘页面显示的。不清楚这一更改是何时发生的。

一些旧的核心价值观似乎已经融入到新的价值观中，而其他一些则没有明确的替代。

「谦逊」现在出现在「强烈和顽强」下面，而「团队合作」现在被列为「团队精神」。

「深思熟虑」在 OpenAI 的招聘页面上没有明确的替代品。该公司的招聘页面之前写道：「我们会仔细考虑我们工作的成果，并欢迎不同的思维。」尽管该公司仍然在招聘页面上强调了其重视多样性和包容性，但不再将其列为核心价值观。

与此同时，OpenAI 的新核心价值「专注 AGI」指的是通用人工智能，这是一种能够理解、学习和执行人类可以执行的任何智力任务的 AI 形式。

OpenAI 首席执行官 Sam Altman 在 9 月接受《纽约客》采访时表示：「对我来说，AGI…相当于你可以雇佣作为同事的中等普通人。」

专家们对 AGI 的可行性以及何时可能实现存在分歧。被誉为 AI 教父的 Geoffrey Hinton 估计，可能需要 20 年才能发展出 AGI

OpenAI 成立于 2015 年，由前 Y Combinator 总裁 Sam Altman 和科技亿万富翁埃隆·马斯克共同创立，尽管马斯克在三年后最终与该公司分道扬镳。目前，该公司由 Sam Altman 领导，并计划在 2024 年 8 月前实现 10 亿美元的销售额，据《The Information》的报道。今年 1 月，微软确认将向这家 AI 公司再投资 100 亿美元。

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