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OpenAI将在都柏林开设办公室，扩大欧洲市场

2023-09-18 14:20 · 稿源：站长之家

文章概要:

1. OpenAI公司宣布将在欧盟内首次设立办公室，地点位于都柏林，旨在扩大其在欧洲的市场。

2. 公司计划通过今年在爱尔兰建立团队，加强其在欧洲市场的运营、信任与安全、市场推广、安全工程和法律工作，以更好地服务欧洲市场。

3. OpenAI表示愿意支持爱尔兰政府的国家人工智能战略，与都柏林的科技行业、初创企业和研究社区合作。

站长之家（ChinaZ.com）9月18日 消息:美国人工智能公司OpenAI，即ChatGPT背后的公司，于近日宣布计划在欧洲内设立办公室，选址在爱尔兰的都柏林。这标志着OpenAI在欧洲的首个基地，显示了公司对欧洲市场的增长兴趣。

OpenAI在其博客网站上发布的简短声明中表示:“我们正在扩大我们在欧洲的存在，设立了最新的办公室在都柏林。”公司计划通过今年在爱尔兰建立一个团队，该团队将负责推动公司在欧洲市场的各个领域，包括运营、信任与安全、市场推广、安全工程和法律工作。这是公司不断致力于更好地为欧洲市场提供服务的一部分。

OpenAI，ChatGPT，人工智能，AI

爱尔兰已经成为谷歌、Meta、TikTok和X（前身为Twitter）等科技巨头的欧洲总部所在地。这些公司受到低公司税率和受过良好教育的英语工作人员的吸引。OpenAI在博客中补充说:“都柏林以及科克、戈尔韦和利默里克等城市的科技和初创企业生态系统的实力已经展现出了令人印象深刻的增长和发展。”

OpenAI还表示愿意支持爱尔兰政府的国家人工智能战略，同时与都柏林的科技行业、初创企业和研究社区合作。公司的首席执行官兼ChatGPT的创造者Sam Altman表示:“爱尔兰将天才工作人员与创新和负责任的业务增长支持相结合，我们对这种合作感到兴奋，因为我们在欧洲扩张。”

OpenAI总部位于旧金山，在今年六月，该公司首次跨足美国以外市场，在伦敦设立了办公室。伦敦也是许多科技巨头，包括谷歌、LinkedIn和Meta的办公地点。

最近，印度尼西亚政府授予了OpenAI首席执行官Sam Altman首张“黄金签证”，这一计划在推出一周后旨在吸引外国投资。移民局局长Silmy Karim表示:“黄金签证除了基于投资/资本投资的类别外，还有其他几个黄金签证类别，其中之一是授予具有国际声誉并能够为印度尼西亚带来利益的人士。”他还表示:“通过这个黄金签证，我们希望Altman能够为印度尼西亚的人工智能发展和应用做出贡献。”

OpenAI的扩张计划显示了人工智能领域在全球范围内的持续增长和竞争，公司希望通过设立办公室在欧洲和印度尼西亚进一步加强其全球影响力。

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