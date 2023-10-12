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哈佛医学院与牛津大学联手研发AI工具EVEscape:预测病毒变种

2023-10-12 16:10 · 稿源：站长之家

划重点:

🔍 哈佛医学院和牛津大学的研究人员开发了一种名为EVEscape的人工智能工具，用于预测病毒如何演变成新的变种。

🔬 研究结果表明，EVEscape可以准确地预测COVID-19的变异，包括在变异发生之前鉴别出变种，以及判断随着病毒变异，哪些抗体疗法将失效。

💉 该工具还能够准确预测其他病毒如HIV和流感的突变轨迹。

站长之家(ChinaZ.com) 10月12日 消息:哈佛医学院和牛津大学的研究人员合作开发了一种名为EVEscape的人工智能工具，可以预测病毒如何演变成新的变种。研究结果于10月11日在《自然》杂志上发表，表明EVEscape可以准确地预测COVID-19的变异，识别变异前的迹象，并确定病毒突变后抗体疗法的有效性。此工具还有望成功预测其他病毒如HIV和流感的突变轨迹。

研究的高级作者Debora Marks表示:“我们希望知道我们是否能够预测病毒的变异，预测新的变种，因为如果我们可以做到，这将对设计疫苗和疗法非常重要。”

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图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

最初，研究人员开发了一个名为“EVE”的工具，代表“变异效应的进化模型”。EVE利用跨物种的大量进化数据，来预测导致疾病的基因突变对人类蛋白质功能的影响。这个工具使研究人员能够确定在多种情况下，如癌症和心律失常中，基因突变是良性还是恶性的。

随着COVID-19大流行的发展和病毒的演变，研究人员看到了重新利用EVE的机会，创建了一个新工具EVEscape，可以预测病毒可能变异的最可能方式。Marks在一份新闻稿中说:“我们低估了在压力下和有大量人群的情况下物体突变的能力，病毒是灵活的，它们几乎就像进化了一样。”

EVEscape有两个组成部分，一个是演化序列的生成模型，可以洞察可能发生的病毒突变，这与EVE中使用的模型相同。研究人员还添加了关于病毒的详细生物学和结构信息。结合这两个组件，可以预测病毒变种在出现之前的情况。

研究人员目前正在实时使用EVEscape来检查COVID-19病毒，并识别未来令人担忧的变种，在他们的网站上每两周发布最可能的新变种的列表。该团队还正在努力扩大EVEscape的功能，以包括更多的病毒，如Lassa和Nipah，这两种相对未被研究的病原体有潜力引发大流行。

EVEscape还可以测试疫苗和疗法，评估它们对当前和未来病毒突变的有效性。这有助于科学家设计能够抵御病毒演变的治疗方法。

这一研究有望为疫苗和疗法的未来设计提供宝贵的支持，以确保它们在病毒不断演变的情况下仍然有效。

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