三星智能指环 Galaxy Ring 不太可能在 2024 年季度随 Galaxy S24 系列正式上市

站长之家(ChinaZ.com) 10月8日消息:据韩国媒体 The Elec 报道，传闻中将于 2024 年 1 月与 Galaxy S24 系列一同发布的三星 Galaxy Ring，现在预计将在 2024 年第三季度或 2025 年第一季度发布。

该报道称，三星 Galaxy Ring 的设计尚未最终确定，目前的设计虽然支持多种功能，但过大无法商业化。三星预计将缩小 Galaxy Ring 的尺寸，同时尽可能地实现多功能。

此外，三星 Galaxy Ring 将不仅有一个尺寸，因为这家韩国企业正在开发一种 Galaxy Ring 型号，将提供四种尺寸。该品牌已与多家公司合作，包括 Doosung Tech 和 Korea Seongjeon，共同开发 Galaxy Ring。

报道称，三星计划在 2024 年第三季度与 Galaxy Z Fold6 和 Galaxy Z Flip6 一同发布 Galaxy Ring。但前提是三星不会为 Galaxy Ring 申请医疗器械认证，因为这可能需要几个月的时间。如果申请了医疗器械认证，发布可能会推迟到 2025 年第一季度。

该报道还表示，三星正在考虑一款可以与扩展现实（XR）和混合现实（MR）设备配合使用的 Galaxy Ring。

另外，日前有消息显示，三星Galaxy S24 将搭载的 Exynos 2400 的 CPU 性能提高了 70%，人工智能处理速度比 Exynos 2200 快了惊人的 14.7 倍。

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