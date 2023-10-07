三星 Exynos 2400 芯片亮相：CPU 速度提升 70% AI 处理速度快了 14.7 倍

站长之家(ChinaZ.com) 10月7日消息:三星在日前的 System LSI Tech Day 2023 活动中发布了多项新的半导体技术和芯片，其中最重要的是 Exynos 2400。这是三星的下一代旗舰智能手机处理器，继承自 2022 年推出的 Exynos 2200，首次亮相于 Galaxy S22。

三星在美国加利福尼亚州圣何塞的 SLSI Tech Day 活动上提前展示了 Exynos 2400。三星公司在其所有新的半导体技术和产品中都大量采用了人工智能和生成式人工智能，而 Exynos 2400 也不例外。这款新芯片很可能会在明年初推出的 Galaxy S24 中使用。

CPU 性能提升 70%，搭载下一代 AMD RDNA3 GPU 架构

三星声称，Exynos 2400 的 CPU 性能提高了 70%，人工智能处理速度比 Exynos 2200 快了惊人的 14.7 倍。新芯片还搭载了基于 AMD 最新 GPU 架构 RDNA3 的 Xclipse 940 GPU。之前的泄漏消息称，这款新芯片的 GPU 具有 6 个 WGP（工作组处理器）。

三星公司声称，Xclipse 940 GPU 提供了改进的游戏和光线追踪性能。公司在活动中通过现场演示展示了 Exynos 2400 在光线追踪方面显著提升的能力。通过光线追踪技术，包括全局光照、更准确的反射和阴影渲染，游戏中的真实感得到了增强。

Exynos 2400 具有出色的生成式人工智能性能

在人工智能功能方面，三星推出了一款新的 AI 工具，旨在为即将推出的智能手机（可能是 Galaxy S24 系列）展示基于 Exynos 2400 芯片的文本到图像生成式人工智能。为了进行演示，使用了一个参考板来评估 Exynos 2400 处理器的性能。

三星电子系统 LSI 业务总裁兼负责人 Yong-In Park 表示：「生成式人工智能迅速崭露头角，已成为今年最重要的趋势之一，需要更强大的基础技术来处理数据，将人工智能应用于实际生活。我们正在为通向一个新时代的主动人工智能铺平道路，利用我们的三星 System LSI Humanoid 平台，该平台将我们在广泛的逻辑半导体领域的能力进行了无缝整合，从强大的计算 IP、连接解决方案到模拟主要五官的传感器。」

三星公司的下一代 5G 调制解调器与 NB-IoT（窄带物联网）NTN（非地面网络）技术兼容，为智能手机提供卫星通信。三星与 Skylo Technologies 合作展示了这一功能的视频。这可能暗示了 Galaxy S24 系列将支持应急消息的双向卫星通信。三星将很快公布有关 Exynos 2400 的更多细节。

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