编剧、导演福音！StoriaBoard：由AI驱动的故事可视化工具

VizGPT是一款强大的数据可视化工具，它结合了自然语言处理和聊天界面，让您能够轻松地从表格数据中生成可视化图表。无需繁琐的配置和数据转换，您可以通过与VizGPT的对话逐步编辑可视化图表，使其更加精确。可视化保存与历史记录:尽管当前版本可能尚未支持，但未来的版本计划支持保存可视化图表和聊天历史记录，以便您随时查看和分享。