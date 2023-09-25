诺基亚将在中东和非洲新开放创新实验室，推动人工智能技术创新

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:诺基亚宣布将在迪拜设立一个开放创新实验室，旨在推动中东非地区的技术创新，并加速人工智能（AI）和机器学习(ML)等新技术在网络自动化和优化领域的应用。这一举措还将增强诺基亚与戴尔技术和惠普企业等全球战略合作伙伴在中东非地区的合作关系。

新实验室将集中关注三个重要领域，从而为运营商和企业带来实际利益。首先，它将与技术合作伙伴如戴尔和惠普等在云RAN领域推动更多创新。诺基亚的anyRAN方法有助于将云RAN发展为一种解决方案，可与专门构建的RAN并行使用，以确保性能一致性。这一方法提供了技术供应商和操作环境的选择灵活性，满足了运营商和企业对开放性和效率的期望。

其次，实验室将关注私有无线和工业网络。该实验室将展示基于诺基亚市场领先的MX工业边缘（MXIE）平台的工业4.0应用案例，以帮助企业加速其在该地区向工业4.0的过渡。

第三，实验室将专注于网络智能领域。诺基亚旨在加速人工智能和机器学习解决方案在网络自动化和优化方面的应用。诺基亚的MantaRay解决方案组合用于智能网络管理和自动化将在这一实验室中展示和应用。

诺基亚的高级副总裁Mikko Lavanti表示:“我们很高兴在中东非地区设立开放创新实验室，重申了我们与戴尔和惠普等合作伙伴在未来关键技术领域合作的承诺。这一合作将加速新技术在我们地区的采用。我们可以帮助运营商和企业提高网络效率和性能，解锁新的变现机会。”

戴尔技术的高级副总裁Tibor Fabry-Asztalos表示:“电信行业的未来是开放的，由一系列合作伙伴组成，共同帮助网络运营商实现数字化转型，快速推出创新和创收解决方案。诺基亚的云RAN能力，与戴尔的云原生基础设施和软件在新的开放创新实验室中的结合，将加速开放网络架构的采用和性能提升，创造网络自动化和效率的新机会。”

惠普企业的销售副总裁Anna Granö表示:“我们已经在测试HPE ProLiant DL110Telco服务器的高密度，该服务器将支持多达三张诺基亚RAN加速器卡，全部装在一个1U的短机架内。通过结合我们的优势，我们能够提供全面且强大的云RAN解决方案，推动效率、性能、开放性和规模。我们很高兴与诺基亚合作，将这一创新引入诺基亚的开放创新实验室，以支持该地区的运营商和企业，他们正在拥抱云RAN技术。”

诺基亚的新开放创新实验室将成为中东和非洲地区加速技术创新的关键驱动力，推动网络自动化和优化，以满足未来通信需求的挑战。

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