​加州州长否决要求自动大货车配备人类驾驶员的法案

文章概要: 1. 加州州长否决了要求自动大货车配备人类驾驶员的法案，引发广泛争议。 2. 该法案得到众多州议员和工会组织的支持，但州长认为现行监管框架已足够。 3. 州长表示将寻求减轻自动驾驶卡车对就业的影响。

站长之家(ChinaZ.com) 9月25日 消息:加州州长加文·纽森（Gavin Newsom）否决了立法提案316号(Assembly Bill316)，该提案要求在自动大货车上配备人类驾驶员，车重超过10，000磅。据路透社报道，该提案在州议员中得到广泛支持，并得到了Teamsters和其他工会组织的支持。然而，州长在否决信中表示，这项法案“对于监管和监督重型自动驾驶车辆技术是不必要的”，并补充说现行的监管框架已经“足够”。

加州交通部（DMV）获得了对州内自动驾驶车辆的监管权限。纽森写道，DMV咨询了州高速巡逻警察、国家公路交通安全管理局以及“其他有相关经验的机构”来制定法律以确保自动驾驶车辆的安全。DMV还监管着机器人出租车，这些出租车曾卷入事故，比如在州允许它们扩大运营仅仅一周后，一辆Cruise无人驾驶出租车被一辆消防车撞击。

纽森表示，DMV曾寻求“感兴趣的利益相关方”的意见，以帮助制定未来涉及无人驾驶车辆的法律。他补充说，该部门将在进行“透明、公开”的法规制定后寻求公众意见，与“专业人士和其他利益相关者”一起进行。

这项法案在加州议员中得到了压倒性的支持，36名州参议员在9月11日表示支持，仅有两名反对，州众议员则在5月31日以69票赞成，4票反对通过了该法案。

Teamsters工会主席肖恩·奥布莱恩（Sean O’Brien）表示，这项法案本可以拯救“就业和社区”，否决它等于“为这些危险的卡车上路开了绿灯”。

在否决之前，Teamsters工会曾在6月1日称赞州众议院通过了这项提案，称这是因为DMV正在考虑允许重达10，000磅的卡车在加州道路上行驶，可能在2024年前实施。该工会昨天敦促纽森通过该法案，指出他在10月14日之前有时间这么做。但纽森在同一天否决了该提案。

州长在否决信中写道:“我的政府长期以来一直关注技术对未来工作的影响”，随后写道，他将要求劳工与劳工部门与利益相关者合作，推荐减轻自动驾驶卡车对就业可能产生的影响的方法。

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