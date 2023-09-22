AI初创企业冲击传统金融 新加坡Silent Eight进军反洗钱领域

站长之家（ChinaZ.com）9月22日 消息:新加坡总部的AI初创公司Silent Eight正致力于利用人工智能技术，协助金融机构打击洗钱等金融犯罪。该公司的软件基于新兴的生成式AI技术，通过模拟人类调查员的工作流程进行训练，可自动分析大量交易数据，标识可疑交易。

Silent Eight CEO马丁·马克维奇在接受媒体采访时透露，随着越来越多大型银行成为该公司客户，他预计今年公司收入将较去年大幅增长3.5倍，并首次实现盈利。马克维奇表示，希望在2025年底前做好在美国纳斯达克证券交易所上市的各项准备。

HSBC、渣打银行等全球知名银行都已采用Silent Eight的AI软件，以辅助其反洗钱和打击金融犯罪的工作。相比纯人工的调查，该软件能够快速处理海量交易数据，大幅降低合规成本。随着生意规模的扩大，Silent Eight已完成4000万美元的融资，投资方包括HSBC、渣打银行等机构。

行业分析师认为，金融科技创业公司正推动传统金融业务的数字化升级，新兴的AI技术在合规和风控领域具有巨大应用潜力。Silent Eight能否在竞争激烈的支付和监管科技领域脱颖而出，其未来上市计划的成功与否备受关注。

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