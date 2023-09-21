宾夕法尼亚州政府将准备在其业务中使用AI

文章概要: 1. 宾夕法尼亚州政府计划使用人工智能（AI）来改善其运营，包括成立AI管理委员会、制定AI使用原则和培训政府员工。 2. 州长乔什·夏皮罗表示，州政府将积极适应AI的发展，确保其在私营部门中安全使用，并招募AI专家参与政府机构的AI整合。 3. 宾夕法尼亚州政府计划启动为期两年的AI专家招聘项目，并已开始咨询AI专家以防范AI驱动的威胁，如欺诈。

站长之家（ChinaZ.com）9月21日 消息:宾夕法尼亚州政府将迎来一项新的变革，他们计划开始充分利用人工智能（AI）来改善政府运营。州长乔什·夏皮罗在匹兹堡的卡内基梅隆大学举行的新闻发布会上宣布了这一决定。夏皮罗表示，目前，各州都在努力评估AI的影响以及如何对其进行监管，因此宾夕法尼亚州也将积极参与这一进程。

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为了实现这一目标，宾夕法尼亚州政府将采取多项措施。首先，他们将成立一个AI管理委员会，该委员会将由高级政府官员组成，其任务是指导AI的发展、购买和使用，还将得到卡内基梅隆大学的教职员工的支持。

其次，宾夕法尼亚州政府将制定关于AI使用的原则，以确保AI在政府运营中得到合理的应用。此外，他们还计划为政府员工开设培训课程，以帮助他们更好地理解和应对AI技术。

夏皮罗指出，宾夕法尼亚州居民期望政府能够充分了解AI技术，适应其发展，并确保其在私营部门中安全使用。他表示:“我们不希望被AI影响，而是希望积极参与AI的发展，以造福我们的公民。”

为了推动AI的应用，夏皮罗政府还计划启动为期两年的AI专家招聘项目。这将有助于政府机构吸纳AI专家，协助他们将AI整合到运营中。此外，夏皮罗透露，州内的公共安全机构已经开始与AI专家咨询，以准备应对可能出现的AI驱动威胁，如欺诈行为。

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