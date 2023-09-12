AI视频剪辑工具GhostCut 支持智能去文字、视频去重、语音翻译等

站长之家（ChinaZ.com）9月12日 消息:鬼手剪辑是一款专业的视频剪辑工具，旨在帮助创作者、商家和 MCN 机构制作精彩的本土化视频营销。无论您是想去除视频中的字幕，还是需要将视频翻译成其他语言，鬼手剪辑都能高效地满足您的需求。

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鬼手剪辑是一款基于 AI 技术的视频剪辑工具，拥有智能去文字、视频去重、视频语音翻译和一键多风格等核心功能。通过使用鬼手剪辑，用户可以轻松去除视频中的字幕，使视频更加原汁原味。

同时，鬼手剪辑还可以将视频中的语音或字幕翻译成其他语言，并重新配音和擦除原字幕，帮助用户打破语言障碍，扩大视频的传播范围。

鬼手剪辑还拥有一键多风格的功能。你只需复制任何社交媒体平台上的视频链接，粘贴到鬼手剪辑中，稍等片刻，即可获得多个不同风格的视频。你可以选择一个你喜欢的风格，将其上传到 TikTok、Shorts、Youtube、Kwai、Moj 等平台，吸引更多观众和粉丝。

核心功能:

1. 智能去文字:鬼手剪辑可以智能识别并删除视频中的硬编码字幕，让用户轻松去除字幕，使视频更加原汁原味。

2. 视频去重:鬼手剪辑提供海量的剪辑模式，可以帮助用户区分自己的视频与其他视频的差异，避免被平台判断为搬运或非原创，提高视频的流量。

3. 视频语音翻译:鬼手剪辑能够将视频中的语音或字幕翻译成其他语言，并重新配音和擦除原字幕，帮助用户打破语言障碍，让视频在全球范围内得到更广泛的传播和分享。

4. 一键多风格:鬼手剪辑可以根据用户提供的视频链接，生成多种不同风格的视频，满足不同平台和受众的需求，提高视频的曝光度和吸引力。

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