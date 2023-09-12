OpenAI再遭作家起诉侵权，要求法院阻止其“非法商业行为”

站长之家(ChinaZ.com) 9月12日 消息:据路透社报道，美国人工智能公司OpenAI最近再遭一批作家起诉，指控其在训练ChatGPT聊天机器人时，未经授权使用了他们的受版权保护作品。这些作家包括获得普利策奖的作家迈克尔·沙伯恩（Michael Chabon）、戏剧家大卫·亨利·黄(David Henry Hwang)等。

诉讼称，OpenAI通过非法使用这些作品训练其GPT语言模型，获得了利益和利润。如果没有在这些作品上进行模型训练，ChatGPT不可能具有总结和分析这些作者内容的能力。因此ChatGPT的输出实际上是对原作品的侵权“衍生”作品。

诉讼还指出OpenAI明知训练数据中包含受版权保护内容，其行为有违使用条款，属于故意侵权。此外，最近的诉讼还要求法院下令禁止OpenAI进行这种“非法商业行为”，同时判决OpenAI须就侵权行为支付相关赔偿和处罚。

其实这已经不是OpenAI首次面临类似的集体诉讼。今年7月，喜剧演员莎拉·西尔弗曼（Sarah Silverman）就同样原因起诉OpenAI和Meta侵权。其他多名作家也分别针对ChatGPT的训练数据问题提起过诉讼。

OpenAI创造的大型语言模型ChatGPT自去年11月推出以来大受欢迎，但其训练数据的来源一直饱受争议。此次集体诉讼表明，虽然人工智能带来许多惊叹，但技术公司仍需正视并处理好训练数据方面的潜在风险与争议。

业界期待OpenAI等公司能给出何种回应，并采取哪些措施改善数据采集与使用的合规性。

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