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AI视野：蚂蚁集团开源代码大模型CodeFuse；Meta计划推出新的AI模型；腾讯乐享发布“乐享 AI 助手”

2023-09-11 15:40 · 稿源：站长之家

>>>>>大模型动态<<<<<

蚂蚁集团开源代码大模型CodeFuse

蚂蚁集团在外滩大会上正式开源了自主研发的代码生成大模型CodeFuse。CodeFuse可以根据开发者输入快速生成代码、添加注释、编写测试用例等，能显著提高研发效率。

微信截图_20230911085310.png

项目地址:https://huggingface.co/codefuse-ai

要点:

1. CodeFuse是蚂蚁自研的代码生成专属大模型，可以辅助开发自动生成功能代码。

2. CodeFuse基于蚂蚁自有大模型开发，在代码补全评测中已超过GPT-4的表现。

3. CodeFuse开源内容包括框架和模型等，可广泛应用于开发辅助、IDE插件、数据分析等场景。

Meta计划推出新的AI模型 以更好的与GPT-4竞争

Meta公司正积极采取措施与OpenAI的GPT-4展开竞争，包括购买AI训练芯片、建立数据中心，以及计划在2024年初开始训练新的大型语言模型。

要点:

1. Meta公司积极购买AI训练芯片并建设数据中心，为训练新的AI模型做准备。

2. Meta计划在2024年初开始训练一种全新的大型语言模型，以与GPT-4竞争。

3. Meta此举被视为在生成AI领域迈出重要一步，与Google、微软等科技巨头形成竞争。

基于Llama2的日语LLM发布，参数量达70亿、可与GPT3.5匹敌

日本人工智能初创公司ELYZA发布了基于Meta的Llama2开发的日语语言模型ELYZA-japanese-Llama-2-7b，参数达70亿，性能可与GPT3.5媲美。该模型通过事前学习和事后学习进行优化提升，在手动评估中获得最高分，已可匹敌GPT3.5。ELYZA成功将英语等语言的LLM能力引入日语，并通过减少日语学习量改进了Llama2基础上的模型。

image.png

image.png

要点:

1、ELYZA发布日语Llama2语言模型，参数70亿，可匹敌GPT3.5

2、该模型通过事前学习和事后学习进行性能优化

3、成功将英语等语言的LLM能力引入日语，减少日语学习量

>>>>>聚焦开发者<<<<<

零前端知识!我使用GPT15分钟内创建了一个Chrome扩展

作者Lorain利用GPT快速开发了一个Chrome浏览器扩展程序GitHub Searcher，实现通过网页文本选择并右键菜单直接在GitHub上搜索代码，方便程序员提高工作效率。文章详细介绍了GPT辅助开发的流程，以及GitHub Searcher的使用方法和优势。

image.png

项目地址:https://github.com/justlorain/ghs

要点:

1、将开发想法告知GPT后，GPT快速生成了可工作的代码框架。

2、仅需解决少量问题，即可使GPT生成的代码实现搜索功能，开发周期仅15分钟。

3、案例说明GPT可辅助开发者快速实现想法，大幅缩短开发时间，即使不熟悉领域。

北邮、南洋理工推沙雕视频数据集FunQA 用算法学习喜剧

北京邮电大学、新加坡南洋理工大学等机构推出了FunQA数据集，其包含超过4000个反直觉视频和312万个文本问答，旨在测试和提高AI模型对反常识视频内容的理解能力。

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项目地址:https://funqa-benchmark.github.io/

要点:

1. FunQA是一个全新的高质量视频问答数据集，包含4365个反直觉视频和312万个文本问答。

2. FunQA包含幽默、创意和魔术3个视频子集，内容具有强烈的反直觉性。

3. FunQA设计了时间定位、详细描述、反直觉推理等任务，对模型的理解力提出深入挑战。

免费版妙鸭?智能写真生成插件EasyPhoto:5张照片即可训练模型

FaceChain开发团队推出了一款基于Stable Diffusion的智能写真生成插件EasyPhoto，只需上传少量自拍照片进行模型微调，就可以生成质量逼真的个人写真。

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项目地址:https://github.com/aigc-apps/sd-webui-EasyPhoto

要点:

1. EasyPhoto集成了人像增强网络Lora的训练和调优功能，大大降低了用户门槛。

2. 上传5张不同角度的自拍照后进行短时间在线训练，就可以生成逼真效果。

3. 该插件为普通用户提供了便捷的人像生成方案，具有广阔的应用前景。

>>>>>AI新鲜事<<<<<

AI进军时尚界!Collina Strada在纽约时装周首次展示AI设计的服装

时尚品牌Collina Strada在纽约时装周上首次公开展示了其由AI设计的2024年春夏系列服装，成为首个采用AI设计时装的品牌。

image.png

注:图片来自Collina Strada官网截图

要点:

1. Collina Strada成为首个公开采用人工智能设计时装的品牌，展示了未来时尚与AI的结合。

2. 设计团队将品牌的整个服装档案输入AI，经过多次细化和人工调整，最终呈现了独特的服装系列。

3. 该系列突出展示了人与机器之间的存在不同，创造了令人又奇怪又美丽的时尚作品。

AI专家成自由职业市场的热门新职位 相关职位数量增加250%

自由职业市场近年来出现人工智能专家热潮，从2021年7月到2023年7月，生成式人工智能相关职位数量增长近250%，企业急需与人工智能领域的自由开发者合作。

要点:

1. 自由职业和职业平台上的人工智能职位需求急速增长。

2. 从2021年7月到2023年7月，生成式人工智能相关职位数量增加了近250%。

3. 企业积极寻求与人工智能相关的自由开发人员进行合作，特别是在人工智能应用程序开发领域。

>>>>>AI政策动态<<<<<

亚马逊新政策:Kindle出版商须公开作品中AI使用情况

亚马逊推出新政策，要求Kindle Direct出版商必须披露其作品中使用的人工智能。这一政策是经过数月与作家协会讨论后做出的决定，目的是确保透明度和保护消费者权益。

要点:

1. 亚马逊要求Kindle出版商披露作品中使用的人工智能情况。

2. 政策出台前，亚马逊与作家协会进行过数月讨论。

3. 政策目的是提高透明度，保护消费者免受购买未标注的AI生成作品的影响。

>>>>>AI应用<<<<<

腾讯乐享发布“乐享 AI 助手”

腾讯乐享发布了基于腾讯大模型的“乐享AI助手”，可以进行智能知识问答、多模态搜索、AI辅助创作等，提升企业员工获取知识效率和内容生产能力。

微信截图_20230911091524.png

要点:

1. 乐享AI助手具有智能知识问答、多模态智能搜索等功能。

2. 可以辅助内容生产和管理，提升企业内容创新增效。

3. 已经覆盖30万以上注册企业，用户数超过1亿。

阿里巴巴国际站发布AI采购助手“Smart Assistant”

阿里巴巴国际站推出AI采购助手“Smart Assistant”，具有图片搜索、RFQ、沟通工具和采购助手等功能。该工具可帮助全球中小企业提升采购效率，尤其是采购中国商品。主要功能包括:图搜可根据图片和描述匹配产品;智能沟通可汇总关键信息;升级的RFQ可补充产品信息。

image.png

要点:

1.图搜可根据图片描述匹配有需求的产品

2.智能沟通通过AI汇总交流中的关键信息

3.升级的RFQ可帮助用户补充目标产品信息

抖音上线用户自主声明功能 创作者可勾选“内容由AI生成”等声明

抖音发布第二季度安全透明度报告，推出多个内容治理新举措，包括上线用户自主声明功能，创作者可添加“内容由AI生成”等声明，还推出了多项防范网暴功能。

微信截图_20230911140748.png

要点:

1、抖音推出发文助手和用户自主声明功能，创作者发布特定内容时可主动添加声明。

2、抖音上线多项防范网暴功能，包括弹幕防暴和评论区网暴干预提示条。

3、抖音治理公益内容新规，从多角度提升用户服务体验。

全能型AI!造作AI助手:公众号推文、小红书笔记通通拿下!

造作AI助手是一个内容创作平台，通过人工智能技术自动生成各类高质量文案，包括文章、短视频文案、小红书笔记、公众号推文等，大大提高工作效率和企业营销效果。

image.png

体验地址:https://www.zaozuoai.com/#/sceneModel/work

要点:

1.能自动生成文章、短视频文案、小红书笔记、公众号推文等内容。

2.通过AI技术实现内容自动生成，大幅提升工作效率。

3.广泛应用于各行各业，提供全方位内容创作解决方案。

GPT-4驱动的视频制作平台AiVideoSuite

AiVideoSuite是一个基于GPT-4的视频制作平台，可以快速生成高质量的营销视频内容。它通过自动编写剧本、生成逼真语音配音、支持多种视频样式制作，帮助企业和内容创作者以高效和具成本效益的方式批量制作视频。

image.png

体验地址:https://aivideosuite.com/

要点:

1. 基于GPT-4，支持快速自动编剧和语音生成

2. 一键生成多种样式的营销视频，适用于不同渠道

3. 降低视频制作成本，提高内容产出效率

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    天玑9200+

  • 天玑9200+和天玑9000有什么区别？

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    天玑9200+

  • 天玑9200+参数性能怎么样？

    台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，安兔兔跑分超过了 136 万分天玑9200＋处理器，台积电 4 纳米工艺1+3+ 4 核心结构设计，包括 1 颗X3 超大核、 3 颗A715 大核和 4 颗A510 小核，全部支持 64 位应用，安兔兔跑分超过了 136 万分。首款搭载天玑9200＋处理器的手机为iQOO Neo8 和iQOO Neo8 Pro，核心配置：天玑9200＋＋LPDDR5X＋UFS3.1，Pro机型采用UFS4.0。

    天玑9200+

  • 天玑9200+相当于骁龙哪个处理器？

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    天玑9200+

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    魅族 20 Pro

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    第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕魅族 20 Pro，内置第二代骁龙 8，LPPDR5X+UFS4.0，搭载了2K三星E6 材质Super AMOLED屏幕，屏幕尺寸6. 81 英寸，支持120Hz自适应屏幕刷新率和1500Hz瞬时触控采样率，峰值亮度可达1800nit，屏幕还通过了SGS抗蓝光、抗频闪护眼认证；破晓灰、曙光银、朝阳金三种配色，整机厚7. 8 毫米，重 209 克；镜头模组由 5000 万像素人像镜头、 5000 万像素广角镜头、 5000 万像素超广角镜头组成，支持全像素对焦技术搭配dTOF辅助对焦，官方称将使对焦速度提升33%。魅族20 系列的主摄均支持SMA防抖，最高8K视频录制和夜景录像功能；5000mAh电池配80W快充，支持50W无线快充和无线反充功能；价格方面，12GB+128GB、12GB+256GB、12GB+512GB三种存储组合，售价 3999 起。

    魅族 20 Pro

  • 魅族 20参数配置怎么样？

    6. 55 英寸144Hz高刷屏，高通骁龙8 Gen2魅族 20标准版采用6. 55 英寸144Hz高刷屏，处理器是高通骁龙8 Gen2，LPDDR5X + UFS 4.0，内置4700mAh电池 + 67W快充，直角金属中框，机身重190g、厚7.9mm，支持超声波指纹、双扬声器、玻璃后盖、红外遥控、X轴线性马达，前置摄像头是3200 万镜头，后置 5000 万主摄 +1600 万超广角 +500 万景深三摄，提供先锋灰、定胜青、热爱粉、悦动黄四个颜色，售价方面，12GB+128GB售价 2999 元，12GB+256GB售价 3399 元，12GB+512GB售价 3799 元。

    魅族 20

  • Redmi Note12 Turbo是什么处理器？

    第二代骁龙7+处理器Redmi Note12 Turbo搭载的是高通第二代骁龙7+处理器，采用台积电4nm工艺，CPU采用1+3+ 4 架构设计，核心参数为1x2.91Ghz@X2 超大核、3x2.5GHz@A710 大核、4x1.8GHz@A510 小核，整体CPU性能提升约50%，Adreno GPU性能提升 2 倍，AI引擎性能提升 2 倍。第二代骁龙7+处理器安兔兔得分为 963968 分；Geekbench5 单核得分 1209 分，多核得分 3868 分；3D Mark Wild Life 得分为 7474 分。实际运行游戏方面，以《原神》为例，在极致画质 60 帧模式下运行一小时，基本接近满帧运行，平均帧率能够高达 58.8 帧。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo屏幕参数怎么样？

    6. 67 英寸OLED柔性直屏，分辨率2400 x 1080Redmi Note12 Turbo屏幕基本参数是：超细四窄边 OLED 柔性直屏 尺寸：6. 67 英寸 分辨率：2400 x 1080 全局激发亮度：1000nit* 对比度：5，000，000:1 调光级数： 16000 级 显示帧率：30 / 60 / 90 / 120Hz 触控采样率：全局 240Hz，支持1920Hz 高频 PWM 调光 | 12bit 色深 | DCI-P3 色域 | 阳光屏 | 护眼模式 | SGS低蓝光认证 | HDR10+ | Dolby Vision | Adaptive HDR | 优酷帧享。

    Redmi Note12 Turbo

  • Redmi Note12 Turbo参数配置怎么样？

    第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸Redmi Note12Turbo，搭载第二代骁龙7+处理器，屏幕6.67英寸、分辨率2400×1080、支持120Hz高刷+1920Hz高频PWM调光、内置5000mAh电池+67W有线快充，厚7.9mm，重量181g，后置三摄分别是6400万 像素超清主摄+800万 像素超广角镜头+200万 像素微距镜头，前置1600万 像素高清人像相机!定价上，8GB+256GB入门版1999元，顶配16GB+1TB定价2799，首发到手2599元。

    Redmi Note12 Turbo

  • 华为Mate X3配置是什么样的？

    后置三摄，主摄 5000万像素，屏幕分辨率2496*2224华为Mate X3有「羽砂玻璃版:羽砂白、羽砂黑、羽砂紫」、「素皮版:晨曦金、青山黛」五款配色可选;覆盖昆仑玻璃;超轻薄折叠四曲设计，机身重量仅239g，厚度仅5.3mm， IPX8级抗水。屏幕拥有2496*2224超高分辨率和426ppi 超高像素密度。同样支持最高120Hz 自适应刷新率以及1440Hz PWM 调光。影像方面:搭载5000万像素超感知主摄，1300万像素超广角镜头，1200万像素潜望式长焦镜头。并配备10通道多谱传感器和激光对焦传感器，支持100倍变焦和5倍光学变焦。续航方面:配备4800mAh 大电池，支持50W 无线快充、66W 有线快充以及7.5W 无线反向快充。性能方面:与华为 P60系列一样搭载了骁龙8+ 处理器，配备了超冷跨轴石墨烯散热系统，导热面积提升了20%。价格:华为Mate X3:256GB:12999、512GB:13999;华为 Mate X3典藏版:1TB:15999

    华为Mate X3

  • 华为P60 Pro参数怎么样？

    6. 67 英寸的OLED屏幕， 4800 万像素长焦镜头华为P60 系列在背部采用了矩阵型模组，官方称之为“凝光设计”，引入了“凝光贝母”工艺；华为P60 全系搭载了6. 67 英寸的OLED屏幕，拥有2700* 1220 刷新率，显示效果十分细腻，支持10. 7 亿色、1440Hz PWM调光。 同时支持全局色彩管理，支持莱茵专业色准双重认证；屏幕还支持LTPO动态高刷新率，支持1~120Hz自适应刷新率，还配备了昆仑玻璃面板，IP68 防尘抗水；相机方面，华为P60 Pro则进一步升级长焦镜头，配备了 4800 万像素RYYB的超聚光夜视长焦镜头，支持3. 5 倍光学变焦、OIS，拥有F2. 1 超大光圈；支持双向北斗卫星通信；5100 毫安时大电池+88W快充；首发搭载了全新的鸿蒙3.1，新增了AOD息屏显示功能。

    华为P60 Pro

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  • OPPO Pad2是什么处理器？

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    OPPO Pad2

  • OPPO Pad2参数配置怎么样？

    天玑9000芯片，LPDDR5+UFS3.1，11.61英寸LCD屏幕，支持144Hz刷新率OPPO Pad2主要配置包括:11.61英寸7:5比例LCD显示屏，拥有2800×2200分辨率和500尼特亮度，支持144Hz五档刷新率智能调节，2048级亮度自适应智能调光并支持手写笔。OPPO Pad2基于联发科技天玑9000，辅以LPDDR5内存和UFS3.1存储，内置9510毫安时电池、67W有线快充、杜比四扬声器、1300万像素后置摄像头、800万像素前置摄像头和蓝牙5.3。软件方面，ColorOS13.1支持5G通信共享。可以自动共享手机的5G通信，从而直接上网、接打电话、同步手机验证码、拍照流转和应用接力。

    OPPO Pad2

  • 骁龙7+ Gen2支持哪些网络技术？

    5G双待双通（DSDS）、WiFi 6/6E、蓝牙5.3等骁龙7+ Gen2 采用了骁龙X62 5G调制解调器，在全球范围内支持多种频段和模式的5G网络连接。它还是首款在骁龙 7 系中实现了5G双待双通（DSDS）功能，在两张SIM卡都插入时可以同时使用两个不同运营商或不同网络制式（例如SA和NSA）的5G网络服务。除此之外，它还支持WiFi 6/6E和蓝牙5. 3 等无线技术。

    骁龙7+Gen2

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