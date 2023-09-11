AI视野：蚂蚁集团开源代码大模型CodeFuse；Meta计划推出新的AI模型；腾讯乐享发布“乐享 AI 助手”

>>>>>大模型动态<<<<<

蚂蚁集团开源代码大模型CodeFuse

蚂蚁集团在外滩大会上正式开源了自主研发的代码生成大模型CodeFuse。CodeFuse可以根据开发者输入快速生成代码、添加注释、编写测试用例等，能显著提高研发效率。

项目地址:https://huggingface.co/codefuse-ai

要点: 1. CodeFuse是蚂蚁自研的代码生成专属大模型，可以辅助开发自动生成功能代码。 2. CodeFuse基于蚂蚁自有大模型开发，在代码补全评测中已超过GPT-4的表现。 3. CodeFuse开源内容包括框架和模型等，可广泛应用于开发辅助、IDE插件、数据分析等场景。

Meta计划推出新的AI模型 以更好的与GPT-4竞争

Meta公司正积极采取措施与OpenAI的GPT-4展开竞争，包括购买AI训练芯片、建立数据中心，以及计划在2024年初开始训练新的大型语言模型。

要点: 1. Meta公司积极购买AI训练芯片并建设数据中心，为训练新的AI模型做准备。 2. Meta计划在2024年初开始训练一种全新的大型语言模型，以与GPT-4竞争。 3. Meta此举被视为在生成AI领域迈出重要一步，与Google、微软等科技巨头形成竞争。

基于Llama2的日语LLM发布，参数量达70亿、可与GPT3.5匹敌

日本人工智能初创公司ELYZA发布了基于Meta的Llama2开发的日语语言模型ELYZA-japanese-Llama-2-7b，参数达70亿，性能可与GPT3.5媲美。该模型通过事前学习和事后学习进行优化提升，在手动评估中获得最高分，已可匹敌GPT3.5。ELYZA成功将英语等语言的LLM能力引入日语，并通过减少日语学习量改进了Llama2基础上的模型。

要点: 1、ELYZA发布日语Llama2语言模型，参数70亿，可匹敌GPT3.5 2、该模型通过事前学习和事后学习进行性能优化 3、成功将英语等语言的LLM能力引入日语，减少日语学习量

>>>>>聚焦开发者<<<<<

零前端知识!我使用GPT15分钟内创建了一个Chrome扩展

作者Lorain利用GPT快速开发了一个Chrome浏览器扩展程序GitHub Searcher，实现通过网页文本选择并右键菜单直接在GitHub上搜索代码，方便程序员提高工作效率。文章详细介绍了GPT辅助开发的流程，以及GitHub Searcher的使用方法和优势。

项目地址:https://github.com/justlorain/ghs

要点: 1、将开发想法告知GPT后，GPT快速生成了可工作的代码框架。 2、仅需解决少量问题，即可使GPT生成的代码实现搜索功能，开发周期仅15分钟。 3、案例说明GPT可辅助开发者快速实现想法，大幅缩短开发时间，即使不熟悉领域。

北邮、南洋理工推沙雕视频数据集FunQA 用算法学习喜剧

北京邮电大学、新加坡南洋理工大学等机构推出了FunQA数据集，其包含超过4000个反直觉视频和312万个文本问答，旨在测试和提高AI模型对反常识视频内容的理解能力。

项目地址:https://funqa-benchmark.github.io/

要点: 1. FunQA是一个全新的高质量视频问答数据集，包含4365个反直觉视频和312万个文本问答。 2. FunQA包含幽默、创意和魔术3个视频子集，内容具有强烈的反直觉性。 3. FunQA设计了时间定位、详细描述、反直觉推理等任务，对模型的理解力提出深入挑战。

免费版妙鸭?智能写真生成插件EasyPhoto:5张照片即可训练模型

FaceChain开发团队推出了一款基于Stable Diffusion的智能写真生成插件EasyPhoto，只需上传少量自拍照片进行模型微调，就可以生成质量逼真的个人写真。

项目地址:https://github.com/aigc-apps/sd-webui-EasyPhoto

要点: 1. EasyPhoto集成了人像增强网络Lora的训练和调优功能，大大降低了用户门槛。 2. 上传5张不同角度的自拍照后进行短时间在线训练，就可以生成逼真效果。 3. 该插件为普通用户提供了便捷的人像生成方案，具有广阔的应用前景。

>>>>>AI新鲜事<<<<<

AI进军时尚界!Collina Strada在纽约时装周首次展示AI设计的服装

时尚品牌Collina Strada在纽约时装周上首次公开展示了其由AI设计的2024年春夏系列服装，成为首个采用AI设计时装的品牌。

注:图片来自Collina Strada官网截图

要点: 1. Collina Strada成为首个公开采用人工智能设计时装的品牌，展示了未来时尚与AI的结合。 2. 设计团队将品牌的整个服装档案输入AI，经过多次细化和人工调整，最终呈现了独特的服装系列。 3. 该系列突出展示了人与机器之间的存在不同，创造了令人又奇怪又美丽的时尚作品。

AI专家成自由职业市场的热门新职位 相关职位数量增加250%

自由职业市场近年来出现人工智能专家热潮，从2021年7月到2023年7月，生成式人工智能相关职位数量增长近250%，企业急需与人工智能领域的自由开发者合作。

要点: 1. 自由职业和职业平台上的人工智能职位需求急速增长。 2. 从2021年7月到2023年7月，生成式人工智能相关职位数量增加了近250%。 3. 企业积极寻求与人工智能相关的自由开发人员进行合作，特别是在人工智能应用程序开发领域。

>>>>>AI政策动态<<<<<

亚马逊新政策:Kindle出版商须公开作品中AI使用情况

亚马逊推出新政策，要求Kindle Direct出版商必须披露其作品中使用的人工智能。这一政策是经过数月与作家协会讨论后做出的决定，目的是确保透明度和保护消费者权益。

要点: 1. 亚马逊要求Kindle出版商披露作品中使用的人工智能情况。 2. 政策出台前，亚马逊与作家协会进行过数月讨论。 3. 政策目的是提高透明度，保护消费者免受购买未标注的AI生成作品的影响。

>>>>>AI应用<<<<<

腾讯乐享发布“乐享 AI 助手”

腾讯乐享发布了基于腾讯大模型的“乐享AI助手”，可以进行智能知识问答、多模态搜索、AI辅助创作等，提升企业员工获取知识效率和内容生产能力。

要点: 1. 乐享AI助手具有智能知识问答、多模态智能搜索等功能。 2. 可以辅助内容生产和管理，提升企业内容创新增效。 3. 已经覆盖30万以上注册企业，用户数超过1亿。

阿里巴巴国际站发布AI采购助手“Smart Assistant”

阿里巴巴国际站推出AI采购助手“Smart Assistant”，具有图片搜索、RFQ、沟通工具和采购助手等功能。该工具可帮助全球中小企业提升采购效率，尤其是采购中国商品。主要功能包括:图搜可根据图片和描述匹配产品;智能沟通可汇总关键信息;升级的RFQ可补充产品信息。

要点: 1.图搜可根据图片描述匹配有需求的产品 2.智能沟通通过AI汇总交流中的关键信息 3.升级的RFQ可帮助用户补充目标产品信息

抖音上线用户自主声明功能 创作者可勾选“内容由AI生成”等声明

抖音发布第二季度安全透明度报告，推出多个内容治理新举措，包括上线用户自主声明功能，创作者可添加“内容由AI生成”等声明，还推出了多项防范网暴功能。

要点: 1、抖音推出发文助手和用户自主声明功能，创作者发布特定内容时可主动添加声明。 2、抖音上线多项防范网暴功能，包括弹幕防暴和评论区网暴干预提示条。 3、抖音治理公益内容新规，从多角度提升用户服务体验。

全能型AI!造作AI助手:公众号推文、小红书笔记通通拿下!

造作AI助手是一个内容创作平台，通过人工智能技术自动生成各类高质量文案，包括文章、短视频文案、小红书笔记、公众号推文等，大大提高工作效率和企业营销效果。

体验地址:https://www.zaozuoai.com/#/sceneModel/work

要点: 1.能自动生成文章、短视频文案、小红书笔记、公众号推文等内容。 2.通过AI技术实现内容自动生成，大幅提升工作效率。 3.广泛应用于各行各业，提供全方位内容创作解决方案。

GPT-4驱动的视频制作平台AiVideoSuite

AiVideoSuite是一个基于GPT-4的视频制作平台，可以快速生成高质量的营销视频内容。它通过自动编写剧本、生成逼真语音配音、支持多种视频样式制作，帮助企业和内容创作者以高效和具成本效益的方式批量制作视频。

体验地址:https://aivideosuite.com/

要点: 1. 基于GPT-4，支持快速自动编剧和语音生成 2. 一键生成多种样式的营销视频，适用于不同渠道 3. 降低视频制作成本，提高内容产出效率

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