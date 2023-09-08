重磅！新语言Mojo开放下载,运行速度超Python6.8万倍

要点: 新语言Mojo开放编译器和IDE下载，语法类Python但运行速度可达Python的68000倍。

Mojo通过类型注释、向量化、多核并行等手段大幅提升运行速度。

Mojo兼容Python生态，可与Numpy、Pandas等库无缝交互，受到AI开发者关注。

站长之家（ChinaZ.com）9月8日 消息:新语言Mojo最近开放了编译器和集成开发环境的本地下载，这在开发社区引起了轰动。Mojo的语法简单明了，类似于Python，但运行速度可达到Python的68000倍之多。

这种惊人的性能提升是如何实现的?Mojo通过几种手段:首先是加入类型注释，消除Python动态类型带来的性能损失;然后利用向量化技术实现SIMD并行计算;再通过多核并行运算进一步提速。这样一步步优化下来，Mojo的运行速度已远超Python。

此外，Mojo最大的优势是可以与现有Python生态完美兼容。开发者可以继续使用熟悉的Numpy、Pandas、SciPy等Python科学计算和数据分析库。这点获得了AI开发者的青睐，因为他们可以充分利用Python强大的生态，同时享受Mojo的高性能。

Mojo的创始人Chris Lattner是LLVM和Swift语言的创造者，他认为Mojo不是来取代Python，而是给Python开发者带来超强性能。可以说Mojo结合了Python的简单易用和C++的高效速度，它可能会成为Python生态系统有史以来最重大的升级。

参考链接:

https://www.modular.com/blog/mojo-its-finally-here

https://www.modular.com/blog/mojo-a-journey-to-68-000x-speedup-over-python-part-3

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