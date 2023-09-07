美国初创公司Delphi推出AI数字克隆服务 可复制人类个性和思维过程

文章概要： 美国初创公司Delph融资270万美元，并推出全新的AI数字克隆服务。 该服务允许用户上传通信记录，包括电子邮件、聊天记录等信息，生成模仿用户个性、写作或讲话方式的AI聊天机器人。 用户可以在网站、Slack等平台上部署这些AI克隆，甚至将其连接到电话号码，代表用户接听电话和参与讨论。

站长之家(ChinaZ.com) 9月7日 消息:美国的初创公司Delphi宣布获得270万美元的融资，并推出了全新的AI数字克隆服务。

据了解，这项服务的核心功能是允许用户通过上传通信记录，包括电子邮件、聊天记录、YouTube视频等，来生成模仿用户个性、写作或讲话方式的AI聊天机器人。通过与声音克隆初创公司ElevenLabs的合作，Delphi的AI克隆甚至可以模仿用户的声音。

用户可以将这些AI克隆部署在网站、Slack等各种平台上，甚至将其连接到电话号码上，代表用户接听电话并与来电者进行讨论。除了模仿用户的语言和声音，Delphi还试图重建用户独特的思维过程，以尽可能准确地回应特定提示。

图源备注：图片由AI生成，图片授权服务商Midjourney

Delphi的创始人兼首席执行官Dara Ladjevardian表示，他们希望看到这项技术的乐观面，而不是恐惧面。

这一融资轮由OpenStore首席执行官Keith Rabois领导，还有Founders Fund、Lux Capital、Xfund、MVP Ventures和SaxeCap等知名投资者参与。

除了克隆个人，Delphi还可以克隆著名人物，包括Steve Jobs、Jeff Bezos、Robert Oppenheimer、Estée Lauder等，甚至包括已故的哲学家苏格拉底、老子和亚里士多德，以及所有的美国总统。然而，这也引发了一些伦理和法律问题，因为Delphi目前没有设立克隆的监管框架，这可能导致滥用和不当行为。

Delphi的AI数字克隆服务起初是创始人Ladjevardian为了重新连接他已故的祖父而创建的，后者在1979年伊朗革命之前是一名企业家。

当OpenAI在2020年夏天发布其GPT-3大型语言模型（LLM）时，Ladjevardian在一家面向政府、石油和天然气等领域客户的企业级AI软件应用平台公司C3AI担任软件工程师。他放弃了工作，创立了自己的第一家公司提供基于AI的购物助手服务Friday。

Delphi目前尚未公开列出其价格结构，但他们考虑收取每月订阅费，用于托管人们的数字克隆，并根据克隆的使用情况收费，添加语音功能和专用电话将额外收费。

Delphi的AI数字克隆服务已经吸引了超过100名个人参与测试，包括制片人Illmind，他的克隆提供基于文本和声音的回复，以及职业和生活建议。该公司专注于帮助教练、意见领袖、创作者和企业领袖等高智力杠杆的人扩大自己的影响力，并向他人提供服务。这一新兴市场的商业模式仍在不断演进和完善之中。

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