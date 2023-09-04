苹果计划将 iPhone 15 全球发布并同时登陆印度市场

站长之家(ChinaZ.com) 9月4日 消息:苹果公司最近宣布将于9月12日举行年度发布会，全球各地的目光都聚焦在即将推出的 iPhone15上。然而，这次，印度消费者可能会有机会与全球其他地区一同购买最新的 iPhone。

根据最新报道，苹果计划今年早些时候在印度推出 iPhone15，并且希望尽可能缩小与全球发布的时间差距，“即使不是在印度同时发布，也会在几天内推出”。

报道补充称，iPhone15的量产准备工作正在顺利进行中，生产工厂已经开始生产新系列的 iPhone。苹果计划将生产工作分配给在印度泰米尔纳德邦的富士康科技集团工厂，以增加印度市场的 iPhone 销量。此外，其他供应商和硕以及塔塔集团正在收购的纬创资通工厂也将很快开始在印度生产 iPhone15。

据悉， iPhone15将于9月12日发布，并有望搭载 Dynamic Island Notch 设计。据传新款 iPhone 还可能配备 USB Type C 充电支持，这将是苹果首次采用这一技术。

此外，相机性能也将得到提升，低光相机性能可能会有大幅提升，主摄像头传感器升级至48兆像素。除了 iPhone15，苹果还可能发布 Apple Watch Series9和搭载 M3处理器的新设备。

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