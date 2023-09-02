微软 Bing Chat 更新对地图导航拥有更好的响应 并可获取实时路况信息

站长之家(ChinaZ.com) 9月2日消息:微软宣布了两项与地图相关的更新，分别针对它的 Bing 搜索和 Bing 聊天服务。其中一项将帮助你到达目的地，另一项将让你了解道路状况。

在官方 Bing 博客文章中，微软表示那些查找方向的人不仅会得到最佳路线的选项，还将在 Bing 的地图功能上获得这些方向的视觉效果。

同一篇博客文章还提到了这个消息：Bing Chat Enterprise 将被增加到 Windows Insiders 计划的 Dev 和 Beta 频道的成员中。

在另一篇博客文章中，微软透露智能手机用户现在可以访问 Bing Maps 获取实时交通报告，其中包括有关事故的通知、推荐路线以及你应该出发的估计时间。你可以直接访问 Bing 地图交通 URL，或者下载微软开发的 Android 和 iOS 的 Microsoft Start 应用程序来获取相同的信息。

几天前，微软确认已在 Google 的 Chrome 浏览器中为所有用户添加了 Bing 聊天支持。该公司仍在测试对苹果的 Safari 浏览器的支持，以及第三方移动版本的 Chrome 和 Safari 浏览器的支持。它还宣布，在微软的 Edge 移动端网站上现在可以访问 Bing Chat Enterprise。

微软最近还在 Beta 版的 Microsoft Launcher 应用程序中悄悄地添加了 Bing Chat 和 Bing Search 小部件。微软还确认，已开始向一些用户测试 Bing Chat 的 No Search 选项。

微软将于 9 月 21 日在纽约市举行特别的新闻发布会。在那个活动中，我们很可能会获得一些关于 Bing Chat 的新更新，同时也可能会揭示一些新的 Surface 硬件产品。

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